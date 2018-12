Ein flotter Ski zum Saisonstart

St. Johann i. T. – Der Verein IDUS übergab kürzlich einen Bi-Ski an Markus Kurz und die Lebenshilfe St. Johann. Die Jahre zuvor hatte der Sportverein den Spezial-Ski angeschafft, um Rollstuhlfahrern das Skifahren zu ermöglichen. Abseits der Rennen konnten Interessierte den Schlitten tageweise von IDUS abholen und ausleihen. Das soll jetzt ebenfalls möglich sein – und einfacher gehen, wünscht Vereinsobfrau Maayke Lodewijks.

„Jetzt, wo der Bi-Ski im Haus ist, kommen wir unkompliziert zu den nahegelegenen Skigebieten und können gleich starten“, freut sich Hannes Brecka von der Lebenshilfe. Kurz, der mit dem Bi-Ski schon bei den Special Olympics und den IDUS-Bewerben teilgenommen hat, brennt schon darauf, für die Winterspiele zu trainieren. „Jetzt habe ich noch ein paar Monate Zeit, um mich auf den Wettkampf gut vorzubereiten“, bedankt sich Kurz für das vorgezogene Weihnachtsgeschenk.

Bei den Special Olympics Winterspielen 2008 in Innsbruck ging Kurz erstmals mit dem Bi-Ski an den Start und ist seither vom Ski-Virus erfasst. Trainierte der Rollstuhlfahrer anfangs mit Silvia Bergmann (IDUS) und seinem Vater, so sind es heute eher Assistentinnen der Lebenshilfe St. Johann, die den 30-Jährigen auf die Piste begleiten. „Wir haben schon viel geübt“, erklärt Markus Kurz, der sich auf der Piste stets sportlich in die Kurven legt. Er liebt es, wenn es flott dahingeht. „Wir sind gemeinsam schon die Bestzeit vom Rennen gefahren“, bestätigt Hannes Brecka. „Markus macht sich klein und auch ich gehe hinten in die Hocke, damit wir richtig flott dahinschießen.“

Wie alle Sportler und Sportlerinnen legt Kurz Wert darauf, das richtige Wachs am Ski zu haben, und ärgert sich, wenn es beim Wettkampf nicht optimal vorbereitet und präpariert an den Start geht.

Nun wünscht sich Kurz, dass auch andere Assistentinnen und Assistenten mit dem Gerät vertraut werden, um öfter auf die Skipiste starten zu können. (TT)