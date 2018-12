Kleine Raupe wird satte 50 Jahre alt

Von Evelin Stark

Und, wie alt bist du? Fünfzig Insektenbeinchen müsste die Raupe in die Luft strecken, wenn sie in Kleinkindsprache zeigen wollte, wie alt sie ist. Und es sind stolze Beine, die da in die Luft gestreckt würden. „Die kleine Raupe Nimmersatt“ ist ein absoluter Klassiker der Kinderbuchliteratur. Der deutsch-amerikanische Autor und Illustrator Eric Carle verfasste die Geschichte im Jahre 1969 und sie erschien sogleich in den USA und in Deutschland. Inzwischen gibt es das Buch in mehr als 50 Sprachen und es wurde über 50 Millionen Mal verkauft. So eine Karriere muss dem kleinen Krabbeltier erst einmal einer nachmachen.

Dabei ist sie am Anfang nichts weiter als ein kleines Ei, das im Mondschein auf einem Blatt liegt. Frisch geschlüpft und unerfahren entwickelt das kleine insektische Lebewesen einen riesengroßen Appetit und frisst sich durch alles, was es finden kann: „Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch lange nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber …“ Die ganze Woche lang geht es so weiter. Bis sie sich am Samstag durch Schokoladenkuchen, Eiswaffeln, saure Gurken und vieles mehr frisst und schließlich Bauchweh bekommt.

Aha! Süßigkeiten im Übermaß waren also schon vor 50 Jahren ungesund? Sollten die Kinder daraus etwas lernen? Wohl kaum. Wer hat damals denn schon darüber nachgedacht, dass Kinder übergewichtig oder gar krank werden könnten, wenn sie viel Süßes essen? Niemand. Da ist höchs­tens der angedeutete erhobene Zeigefinger in Sachen Esskultur: Nicht alles durcheinanderessen, sonst gibt es Bauchschmerzen. Nicht umsonst geht es der Raupe besser, als sie ihre Ernährung umstellt und sich am Sonntag nur noch von Blättern ernährt. Aber da ist ja auch etwas dran.

Im Jubiläumsjahr 2019 erscheinen im Gerstenberg-Verlag Sondereditionen des Buchs wie "Mein Pop-up Buch" oder "Mein großes Bildwörterbuch". - Gerstenberg-Verlag

Carle hat das Buch aber wohl mit anderen Absichten verfasst, als den Kindern eine Diät vorzuschreiben. Er wollte den Kleinen Mut und Hoffnung machen: „Die meisten Kinder können sich mit der hilflosen, kleinen, unbedeutenden Raupe identifizieren, und sie freuen sich darüber, wenn sich die Raupe in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt“, sagte der Autor selbst in einem Interview. Darin stecke eine Hoffnungsbotschaft: Ich kann auch groß werden. Ich kann meine Flügel (meine Talente) auch ausbreiten und in die Welt fliegen.Eine Geschichte übers Großwerden also, die auch nach 50 Jahren noch funktioniert.

Dass sich im Buch tatsächlich Löcher zeigen, wo sich die Raupe durchgearbeitet hat, macht das Ganze so anschaulich. Gestanzte Löcher im Buch waren 1969 etwas Neues, ebenso wie Buchseiten, die vom Apfel am Montag bis zu den fünf Orangen am Freitag immer breiter werden. Und im Kinderbuch neu war auch die Collage-Technik von Eric Carle. Dafür hat er erst dünnes Seidenpapier bemalt und in Flächen geschnitten, um diese dann übereinanderzukleben. Gelernt hat er diese Technik in seinem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Carle wurde in den USA geboren, als Kind deutscher Auswanderer. 1935, als er sechs Jahre alt war, kam er nach Deutschland und lebte dort 17 Jahre lang, bis er wieder in die USA zurückkehrte. Der heute 89-Jährige zog nach Massachusetts, wo er 2003 das Eric-Carle-Museum für Bilderbuchkunst eröffnete. Inzwischen hat er über 70 Kinderbücher illustriert und die meisten auch selbst geschrieben. „Die kleine Raupe Nimmersatt“ war das zweite Buch des Autors und Illustrators und blieb zugleich bis heute sein erfolgreichstes Werk.

Ein mediales Highlight in der Raupen-Karriere war übrigens der Tag im Jahre 1999, an dem der damals zukünftige US-Präsident George W. Bush „Die kleine Raupe Nimmersatt“ zu seinem Lieblingsbuch erklärte. Das Werk habe ihn, so gab er bekannt, beim Heranwachsen beeinflusst. Der prominente Fan tat sich mit seinem Bekenntnis allerdings keinen Gefallen: Als das Buch erschien, war Bush bereits 23 Jahre alt. Ein gefundenes Fressen für die Medien.

Und was zeigt uns das: Auch große Kinder träumen manchmal davon, ihre Flügel auszubreiten und Schmetterlinge zu sein.