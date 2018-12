Bergsilvester lässt‘s in Innsbruck noch einmal krachen

Von Marco Witting

Innsbruck – Jahreswechsel. Zeit für Rück- und Vorschauen. Zeit für Traditionen. Zeit, es noch einmal krachen zu lassen. Wer weiß schon, was im nächsten Jahr so kommt. Was für viele Tiroler gilt, könnte man auch auf den Innsbrucker Bergsilvester übertragen. Die erfolgreiche Veranstaltung zum Jahreswechsel macht heuer so etwas wie einen Zwischenschritt.

Neuer Platz – am Haus der Musik; neue Elemente – die Übertragung von „Frida Kahlo – Nueva Pasión“ aus dem Landestheater; altbekannt – ein Feuerwerk in der Stadt, allerdings abgeschossen vom Dach des Congress: Das sind die Eckpunkte des Bergsilvesters 18/19. Nach den intensiven Diskussionen der vergangenen Monate auch so etwas wie ein „Probelauf“ für die kommenden Jahre, wie Vize-BM Franz Gruber (VP) bei der Präsentation des Programms gestern erklärte.

Gestritten wurde bekanntlich immer um das Feuerwerk. Heuer zahlt es (25.000 Euro) der Innsbruck Tourismus. Die Gespräche, wie der Bergsilvester in Zukunft ausgestaltet werde, seien „ergebnisoffen“, sagte Gruber. „Qualität und Angebot“ stimmen für heuer und seien so groß wie eigentlich nie zuvor. Das hörte Bernhard Vettorazzi vom Stadtmarketing natürlich gerne. Er verwies darauf, dass man am Platz vor dem Haus der Musik eben auch „mehr Platz“ und beste Sicht auf die Seegrube habe. Das Feuerwerk dort sei ohnehin nie zur Disposition gestanden. Für Vettorazzi ist der Jahreswechsel in der Landeshauptstadt aber nicht nur als eintägige Veranstaltung zu sehen. „Wir sprechen intern immer vom Silvester hoch 3. Weil es ja schon das Zwergerlsilvester am 30. Dezember gibt und am Neujahrstag das Konzert aus Wien am Platz vor dem Haus der Musik auch wieder übertragen wird.“

Vettorazzi appelliert schon jetzt an die Besucher, ihr Auto an diesem Tag stehen zu lassen und mit den Öffis anzureisen. Das Herzog-Otto-Ufer ist dieses Mal keine Partyzone. Allerdings wird überlegt, ob die Straße für die Besucher und Schaulustigen nicht trotzdem gesperrt wird. „Wir sind hier in enger Abstimmung mit der Polizei und werden die Besucherströme genau beobachten. Aktuell ist geplant, dass die Straße gesperrt wird.“