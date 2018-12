Tristacher See ist für Eisläufer freigegeben

Auf dem Tristacher See ist ab sofort das Eislaufen möglich. Gestern sind Probebohrungen in der Eisfläche vorgenommen worden, um die Tragfähigkeit des Eises zu prüfen. Das teilt die Stadtgemeinde Lienz mit. Nicht in Betrieb ist die WC-Hütte. Sie muss wegen Sanierungsarbeiten über den Winter gesperrt bleiben. Hingegen stehen den Eisläufern und Spaziergängern zwei beheizte Container mit Toilette und Umkleidemöglichkeit zur Verfügung. Aufpassen heißt es im westlichen Teil des Sees, vor dem Parkhotel Tristacher See. Da die Eisdecke dort noch zu dünn ist, wurde sie abgesperrt. Spaziergänger werden gebeten, keine Äste oder Steine auf die Fläche zu werfen. Das ist für Eisläufer gefährlich. (TT)