Kellerjoch in den Tuxer Alpen: Ein toller Aussichtsberg

Von Irene Rapp

Schwaz – Rund 1000 zu bewältigende Höhenmeter, kaum wirklich steiles Gelände, dazu tolle 360-Grad-Ausblicke und noch reichlich Pulver: Am vergangenen Sonntag sind wir auf die Kellerjochhütte in den Tuxer Alpen oberhalb von Schwaz gegangen. Allerdings wählten wir nicht den Weg über das Hecherhaus, sondern starteten weiter im Osten. Daher waren zu den Höhenmetern noch rund fünf Entfernungskilometer zu bewältigen – die jedoch durch eine phantastische Winterlandschaft führten. Fazit: Diese Skitour bietet sich auch für Anfänger an, die von der Piste hinaus ins Gelände wollen.

So kommt man hin: Im Ortskern von Schwaz folgt man der Beschilderung „Zintberg“ bzw. Gasthaus Pirchnerast. Steil geht es in vielen Kehren den Berg hinauf, vorbei an alten Bauernhäusern und Einfamilienhäusern.

An der Proxenalm geht es vorbei. - Rapp

Die freien Wiesenhänge dazwischen zieren immer wieder Wedelspuren, also scheinen viele Skifahrer die tolle Schneesituation auszunützen und weit ins Tal abzufahren. Wir jedoch sind mit dem Auto hinauf bis zu einem kleinen Parkplatz kurz vor dem Alpengasthaus Pirchnerast, dort kann das Fahrzeug kostenlos abgestellt werden.

Von hier aus führt eine rund vier Kilometer lange Rodelbahn zum so genannten Plumpmoos. Man kann also nun auf der Rodelbahn oder bei der Beschilderung gleich rechts durch den Wald gehen, letztere Variante mündet nach wenigen Minuten wieder in die Rodelbahn ein.

Der Weg führt über einige Geländestufen rechts hinauf. - Rapp

Auf dieser nun stetig ansteigend weiter, bis es bei einer scharfen Linkskurze rechts hinein in den Wald geht. Wegweiser sind hier vorhanden, jedoch vom Schnee bereits „gezeichnet“, sprich verbogen. Nun auf einer schmalen Schneise in südwestlicher Richtung weiter.

Dieser Abschnitt präsentiert sich derzeit wie in einem Märchenwald und wer glaubt, dass er beim Zurückfahren hier mächtig schieben muss, täuscht sich.

Von hier aus sieht man schon die Kellerjochhütte. - Rapp

Man marschiert nämlich leicht ansteigend dahin, auch wenn einem das nicht merkbar auffällt. Vor einem sichtbaren Graben, in dem im Sommer ein Bach herab­rauscht, geht es dann links in eine kleine Schneise hinauf. Nun wird es steiler, bald wird der Wald weniger und man erreicht die auf 1663 Metern gelegene Proxenalm.

Dahinter tut sich ein kleines, von Bergspitzen und Jöchern umrahmtes Hochtal auf. Über Geländestufen geht es kurz bergauf, dann hält man sich rechts und zieht einen steilen Hang samt lichtem Wald hinauf. Hat man oben die Kuppe erreicht, kann man schon das Ziel der Skitour sehen – und zwar die Kellerjochhütte. Traumhafte Ausblicke hat man von hier aus, aber auch auf das Karwendel und Rofan. Der weitere Routenverlauf ist dann vorgegeben: Eine kleine Stufe geht es Richtung Berge hinauf in das nächste Kar, man sieht eine Materialseilbahn, dann steuert man einen rechter Hand liegenden breiten Geländerücken an, auf dem man gemütlich Richtung Südwesten marschiert.

Bei der Kellerjochhütte angelangt. - Rapp

Am Sonntag musste man dann oft auch noch nach oben blicken: Über einem befindet sich nämlich eine Einflugschneise, zahlreiche große Maschinen waren daher fast hautnah zu erleben.

Wenn man dann auf dem Westrücken des Kellerjochs angelangt ist, liegt das Ziel schon vor der Nase, vor allem wird man aber zunächst wohl wieder einmal nur schauen – die Ausblicke vor allem in das Inntal bis Innsbruck sind einfach wunderschön. Nicht umsonst gilt das Kellerjoch als ein Parade-Aussichtsberg.

Es besteht auch noch die Möglichkeit, von der Hütte zur Kapelle aufzusteigen. - Rapp

Hat man sich satt gesehen, geht es mäßig ansteigend weiter, erst die letzten Meter bis zu der Unterkunft auf 2237 Metern Seehöhe sind ein wenig steiler. Die Kellerjochhütte wurde 1908 erbaut, 2016 erfolgte eine aufwändige Sanierung und Erneuerung. Übrigens gab es auch eine „alte Kellerjochhütte“: Diese wurde 1897 errichtet und liegt im Bereich der Proxenalm, wird heute allerdings nur noch privat genutzt.

Auf der Internetseite der Kellerjochhütte kann man übrigens gut nachlesen, was es heißt, eine Hütte auf dieser Höhe zu führen – die Pächter Veronika und Günther Felderer beschreiben das in sehr anschaulicher Art und Weise. Derzeit würden sie allerdings kaum in die Kellerjochhütte hineinkommen: Eine der Eingangstüren ist nämlich total zugeschneit.

Am vergangenen Sonntag gingen einige Tourengeher übrigens noch weiter bis zum Gipfel des Kreuzjochs (2343 m), das Gelände dorthin ist allerdings vor allem im ersten Teil sehr steil und erfordert gute Skitechnik. Einige bewältigten diese Passage mit Skiern, die anderen zu Fuß. Dafür steht auf dem Gipfel eine Kapelle, die von der 1. Schwazer Schützenkompanie betreut wird. Bereits im 16. Jahrhundert soll auf diesem Gipfel eine Kapelle gebaut worden sein, wurde aber wieder zerstört. Die aktuelle Kapelle wurde im vorigen Jahrhundert errichtet: Der „Ertl“-Bauer Johann Kogler löste 1928 nach überstandener Magen-OP demnach ein Gelöbnis ein und baute mit dem „Haring-Bauern“ Georg Hussl die jetzige Kapelle.

Wir hingegen blieben bei der Hütte und genossen einmal mehr die Aussicht nach Hochfügen, ins Zillertal und, und, und. Die Abfahrt dann war ein Genuss: Trotz zahlreicher Wedelspuren im Pulver bot das Gelände noch unberührte Flecken an.

Kurz vor dem Parkplatz, bei einer großen Waldlichtung rechts, sind wir dann von der Rodelbahn links auf ein freies Wiesenstück abgefahren. Von hier herab ging es wenige Meter zum Alpengasthof Pirchnerast (1257 m). Seit über 40 Jahren wird man hier von Ingrid Neuner bewirtet – außer am Dienstag (Mo, Mi, Do, Fr ab 13 Uhr. Sa, So und Feiertage ab 11 Uhr). Die gebürtige Strasserin wohnt ganzjährig auf dem schönen Fleckerl, „es fehlt hier an nichts“, erzählt sie lachend. Von der Pirchnerast sind es dann nur noch wenige Meter zurück bis zum Parkplatz. Schön war’s!

Tourentipp online: Den Track für die Tour finden Sie unter go.tt.com/2AUeGtV