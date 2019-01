Oberauer Freizeitpark weckt Wildschönauer Drachen auf

Von Wolfgang Otter

Wildschönau – Was passiert am Riedlhang in Oberau? Eine Frage, die in jüngster Zeit die Gerüchteküche im Hochtal überkochen ließ. Es geht um einen Freizeitpark, so viel war bekannt. Auch dass TVB und Gemeinde bereits hohe Finanzspritzen beschlossen haben. Die Details waren aber Grund für manch wilde Spekulationen an den Stammtischen in Wildschön­au.

Am Donnerstagabend lüftete TVB-Obmann Michael Unger den Schleier bei einem Informationsabend in der Mehrzweckhalle der Neuen Musikmittelschule in Oberau. Vorwürfe aus dem Auditorium mit rund 200 Interessierten, dass die Anrainer viel zu spät diese Informationen erhalten, konterte Unger: „Bislang hatte ich noch nicht alle Zusagen der Grundbesitzer vorliegen.“ Er erinnerte damit daran, dass das Projekt an dieser Frage fast gescheitert wäre und noch einmal umgeplant wurde.

Am Freizeitpark wird nämlich schon länger getüftelt, wie Helmut Müller und Hannes Triebnik von der Firma Input Projektentwicklungs GesmbH erzählten. Herausgekommen ist ein Park, der „echt Wildschönau“ verkörpert, eine Verbindung von Tradition und modernem Angebot. Der Drache Toni, die Sage vom Wildschönauer Drachen versinnbildlichend, steht im Mittelpunkt aller Stationen und Aktivitäten, die auf dem Areal angeboten werden. Dazu gehören unter anderem ein Spielsee, ein Motorik-Park, ein 4D-Kino, in dem man eine virtuelle Rafting-Tour durch die Kundler Klamm machen kann, die Drachen-Schatzsuche und ein Spielplatz, ein Zip­Line-Ride (Stahlseilrutsche) und vor allem das Herzstück, der Alpine Coaster (Sommerrodelbahn) namens „Toni’s Drachenritt“. Neben dem modernen Angebot ist es den Planern auch darum gegangen, den Jugendlichen und Familien ein Naturerlebnis zu bieten. Daher hat auch das „Erlebnis Wasser“ einen großen Stellenwert.

Der Park soll ein Ganzjahreserlebnis werden. Daher verwandelt er sich im Winter unter anderem in eine Anfänger-Skistrecke und einen Eislaufplatz. Alpine Coaster und ZipLine-Ride sind ebenfalls ganzjährig benützbar.

In einem ersten Schritt werden vier Millionen Euro investiert. 2,6 Mio. Euro steuert der TVB bei, 600.000 Euro die Gemeinde, für 800.000 Euro werden Investoren gesucht. Unger rechnet mit rund 45.000 Besuchern im Jahr, wobei 250 Öffnungstage geplant sind. „Es wird dem ganzen Tal ein bisschen einen Auftrieb geben. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, sondern haben etwas vorzuweisen“, rief BM Hannes Eder dazu auf, hinter dem Projekt zu stehen. Mit dem Bau könnte es bereits im Frühjahr losgehen, zum Winterstart 2019/20 soll der Alpine Coaster den Betrieb aufnehmen.