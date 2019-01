Seefeld plant Fanmeile mit Stil für die WM-Zuschauer

Von Denise Daum

Seefeld – Eine besondere Atmosphäre ist in Seefeld zu spüren: Aufregung, Vorfreude und ein bisschen Anspannung. Die lächeln Bürgermeister Werner Frießer und TVB-Direktor Elias Walser aber rund drei Wochen vor der Eröffnung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld einfach weg. „Viel zu tun, aber alles im Griff“, sagen die beiden.

Dem Tourismusverband Seefeld liegt viel daran, den Ort auch abseits der Sportstätten in Szene zu setzen. Eine Delegation aus Seefeld reiste zur Nordischen Ski-WM 2017 ins finnische Lahti. „Dort waren die Stadien außerhalb der Stadt, wir haben von Lahti fast nichts mitbekommen“, sagt Walser. Damit so etwas nicht in Seefeld passiert, werden die Zuschauerströme vom Bahnhof durch die Fußgängerzone zu den Sportstätten gelenkt. „Unsere Fußgängerzone ist für einen Wintersportort einzigartig und die werden wir richtig erstrahlen lassen“, verspricht Walser.

Es wäre nicht Seefeld, wenn man sich mit einer gewöhnlichen Fanmeile zufriedengeben würde. Das Ganze soll mit Stil umgesetzt werden. „Wir wollen keine Kirmes.“ Ähnlich dem Weihnachtsmarkt werden Holzhütten aufgebaut, Design und Optik sind aufeinander abgestimmt. „Wir koordinieren alles“, betont der TVB-Direktor. Nicht nur Optik und Musik, auch das Speisenangebot – „wir wollen nicht nur Frankfurter und Fleischkäse“ – und die Preise werden aufeinander abgestimmt. Wucherpreise soll es demnach keine geben. Besonders freut den TVB-Chef, dass die 28 Hütten ausschließlich von Einheimischen betrieben werden. Bespielt wird die Fanmeile bis Mitternacht, ab 22 Uhr wird die Musik heruntergedreht. Danach wird sauber gemacht.

Für die Sicherheit in der Fußgängerzone zeichnet die Gemeinde verantwortlich. Bürgermeister Frießer steht in engem Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft, erst am Freitag gab es ein erneutes Sicherheitstreffen. „Derzeit liegt das Sicherheitskonzept bei der BH zur Begutachtung“, erklärt Frießer.

Die Fußgängerzone wird während der WM ab acht Uhr morgens für den gesamten Verkehr gesperrt und mittels Pollern gesichert. Securitys stehen durchgehend bereit.

Das Verkehrskonzept sieht vor, dass die gesamte Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt, die zentral am Bahnhof ankommen. „Das heißt, dass so gut wie alle Besucher durch die Fanmeile bis zum Seekirchl gehen“, sagt Frießer. Eine Gelegenheit, die sich Seefeld nicht entgehen lässt ...