Neuer Verein für Gesellschaftstanz: Gesund sein im Walzerschritt

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Wer sich viel bewegt, bleibt lang gesund. Weiß doch jedes Kind. Wäre da bloß nicht die ganze Quälerei auf dem Weg dorthin. Der bekannte Innsbrucker Tanzlehrer Ferry Polai glaubt, die Lösung gefunden zu haben: Auch Tanzen ist Bewegung und mache, im Gegensatz zu manch anderem Sport, auch noch Spaß. Deshalb hat er kürzlich den Verein für gesundheitsfördernden Gesellschaftstanz gegründet.

Es sei ein „bewusstseinsbildendes Projekt“, sagte Polai gestern bei dessen Präsentation in Innsbruck. Unter dem Motto „Tanzen hält gesund“ sollen Veranstaltungen und Symposien organisiert, Kurse abgehalten, auch Lobby-Arbeit bei Unternehmen betrieben werden. Polai könne sich gut vorstellen, dass „größere Firmen Räume zur Verfügung stellen, in denen ausgebildete Tanzlehrer Kurse für die Mitarbeiter abhalten“. Geht es nach dem Tanz-Guru, soll die Initiative, beginnend in Tirol, auf ganz Österreich und später sogar über die Landesgrenzen hinaus ausgeweitet werden. „Der Grundgedanke des Projekts ist kein therapeutischer, vielmehr geht es um die Prävention von Krankheiten.“

Auch deshalb kriegt Polai Unterstützung von der Tiroler Landesregierung. „Vorsorge ist ein wichtiger Bereich in der Gesundheitspolitik“, betont der dafür zuständige Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP). „Insbesondere bei den großen, altersbedingten Krankheitsbildern wie etwa Parkinson oder Demenz.“ Man müsse der Bevölkerung aber auch eine gewisse „Gesundheitskompetenz“, sprich ein Bewusstsein für einen gesunden Lebenswandel, beibringen, glaubt der Landesrat. „Wenn das nicht da ist, können wir Krankenhäuser bauen, so viel wir wollen.“ Wie viele andere Bereiche auch sei der Gesellschaftstanz eine Betätigung, welche gesund hält und gefördert werden soll, meint Tilg.

Die Behauptung ist nicht aus der Luft gegriffen. Drei Wissenschafter erklärten gestern, warum Tanzen dem Körper, aber auch dem Geist guttut. Darunter auch Thomas Berger, Leiter der Neurologie an der MedUni in Wien. „Das Tanzen übertrifft die Komplexität des Skifahrens bei Weitem“, lautet seine These. Das Zusammenspiel zwischen aufwändigen Bewegungsabläufen, rhythmischem Verständnis, Kraft und Ausdauer und auch sozialer Interaktion würden nicht nur Muskeln, sondern auch das Gehirn anregen: „Was nützt es, fit wie ein Turnschuh zu sein, wenn ich nicht mehr weiß, was ein Turnschuh ist?“

Dass der Gesellschaftstanz eine „ausgezeichnete Gesundheitsmaßnahme ist“, davon ist Wolfgang Schobersberger überzeugt. Der Direktor des Instituts für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus der Tirol Kliniken sagt, viele Studien würden beweisen, dass Tanzen das Wohlbefinden fördern würde – „quer durch alle Altersgruppen“.

Wohlbefinden gehe auch von einer ausgeglichenen Psyche aus, sagt die Innsbrucker Sportpsychologin Mirjam Wolf: „Beim Tanzen werden Kontakte geknüpft, es unterstützt das Gemeinschaftsgefühl, reduziert deshalb Stress.“

Weitere Infos zum Verein für gesundheitsfördernden Gesellschaftstanz und dessen Aktivitäten gibt es bei der Tanzschule Polai oder im Internet.