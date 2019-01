Eisklettern, Skating, Biken: Auf zu neuen Ufern!

Der kalte Schauer, der mir langsam den Rücken hinaufklettert und durch alle Glieder zieht, hat nichts mit dem schattigen Platzl bei Längenfeld zu tun. Noch am Fuß der vereisten Wand schlage ich mit dem Pickel zur Probe auf die harte, weiße Schicht vor mir ein. Das Eis zersplittert nur, aber der Eispickel findet keinen Halt. Ist das Eis zu stark oder bin ich zu schwach? Das kann für mich Sommerkletterer ja spannend werden.

Ewald Holzknecht schaut dem Schauspiel kurz zu. Der Bergführer nimmt den Eispickel in die Hand und macht meine Bewegung nach, die offenbar ausgesehen hat, als würde Freddy Krueger mit seinen Messerklingen an den Fingern nach einem Opfer schlagen. „Nicht aus der Schulter, schlag den Eispickel aus dem Handgelenk hinein, das braucht weniger Kraft“, zeigt er vor. Und überhaupt: Man müsse kein tiefes Loch ins Eis schlagen, sondern könne wie im Sommer nach Griffen suchen. Dort finde der Pickel gut Halt, sagt Holzknecht.

Er war es, der die Idee zum Eiskletterpark in Längenfeld hatte. Ein kleiner Wasserfall, der auch im Sommer über den Fels rinnt, wurde von ihm und Kollegen so umgeleitet, dass die ganze Wand vereist.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

„Das ist eine Natur-Wand“, sagt er nicht ohne Stolz. Seit ein paar Tagen wird die Wand, die im Sommer als Klettergarten Oberried beliebt ist, am Abend beleuchtet.

Ach, du schöne Erinnerung ans Klettern im Sommer: Die Sonne scheint einem auf den nackten Rücken, der Fels ist warm und bei den Griffen weiß man, was man in der Hand hat. Im Gegensatz dazu im Winter: Fünf Schichten am Oberkörper, Wasser tropft von der Wand und es dauert zwei, drei Züge, bis man dem Eispickel – den neuen Fingern aus Stahl – vertraut. Auch für die Steigeisen an den Füßen hat Holzknecht Tipps. „Such dir auch Tritte wie beim Felsklettern. Oder steig mit den Eisen richtig hinein ins Eis. Die Fersen nach unten, dann halten die Krallen besser.“

Langsamer, aber fast ebenso vertraut wie im Sommer, geht es hinauf. Manchmal eine Qual, dann wieder Genuss. Der Horror ist verflogen, Drama gibt es auch keines, nur kalte Action bis ganz oben.

Beim Abseilen fallen mir die mächtigen Eiszapfen auf, an denen ich vorbei bin. Zurück am Boden frage ich, was wäre, wenn sie abbrechen sollten. Die meisten seien stabil, meint Holzknecht. „Und wenn nicht“, deutet er auf den Kopf, „hast du den Helm auf.“ Das ist also Eisklettern: Finger aus Stahl, Krallen an den Füßen und ein Helm für alle Fälle. (Matthias Christler)

Wie Zahnstocher am Fuß

Wie gut, dass die Geduld von Andrea Szabados grenzenlos ist wie der Schnee in Seefeld. Gerade komme ich mir nämlich wie ein Tourist vor, der das erste Mal auf Ski steht. Aber verdienen Skatingski überhaupt diese Bezeichnung, wo sie doch an überdimensionale Zahnstocher erinnern und leicht sind wie Mäusekot?

Spaß beiseite! Als jahrelanger Skitourengeher ist man gscheite Brettln mit scharfen Kanten gewohnt, die höchstens bis zur Nasenspitze reichen und auf denen man sich „geerdet“ fühlt. Skatingski sind das Gegenteil: ellenlang und filigran. „Eigentlich solltest du zuerst das klassische Langlaufen ausprobieren“, meint Diplom-Langlauflehrerin Andrea und damit hat sie Recht.

Denn als Greenhorn mit Skaten anzufangen, hat mit Kaltschnäuzigkeit zu tun. Oder Unwissenheit. Oder mit Sport-TV-Übertragungen, wo Athleten elegant und mühelos durch traumhafte Winterlandschaften gleiten. Von elegant und mühelos und traumhaft kann bei mir jedoch nicht die Rede sein: Andrea lässt mich zunächst auf einem Ski gleiten, dann auf zwei, erlaubt mir einen Stock, dann den zweiten.

-

Unter uns gesagt: Am Anfang fehlt es an Balance, und dass der richtige Stockeinsatz ebenso schwierig ist wie die richtige Schlittschuhtechnik, stellt sich auch bald heraus. „Ferse zu Ferse“, schreit Andrea, gemeint ist das richtige Abstoßen und Dahingleiten. Und wie gut, dass man da noch nicht weiß, dass sich die innere Oberschenkelmuskulatur erst am nächsten Tag schmerzhaft bemerkbar macht.

Auf dem Platz vor dem Seekirchl in Seefeld geht es also immer wieder hin und her, und unerbittlich sind Andreas Anweisungen. Doch recht so. Nur Übung macht bekanntlich den Meister. Doch von Minute zu Minute beginnt das Ganze Spaß zu machen. Allerdings nicht nur mir: „Skating erfreut sich steigender Beliebtheit, es ist eine dynamische Sportart“, erzählt Szabados, die die Langlaufschule Seefeld Erwin Seelos leitet.

Am Ende der eineinhalb Stunden stellt man dann fest, dass man doch ein Kind der Berge ist, auch wenn man einige Male dem Boden unfreiwillig zu nahe gekommen ist. Denn im Ebenen geht es jetzt schon ganz gut dahin, wenn auch nicht elegant und mühelos. Doch sollte man nie den Tag vor dem Abend loben: In der nächsten Stunde wartet die erste Steigung auf mich und die zwei Zahnstocher-Brettln. Mal schauen, ob Andreas Geduld dann wieder grenzenlos ist. (Irene Rapp)

Monstertruck auf zwei Reifen

Minus acht Grad, glitzernder Schnee, wolkenloser Himmel. Optimale Bedingungen für eine Radtour – vorausgesetzt, man hat das richtige Bike. Das Fatbike, das Guide Heinz Peer vorbereitet hat, verhält sich im Vergleich zu einem Stadtrad wie ein Monstertruck zum Fiat 500.

„Ich habe die Winterreifen aufgezogen – leicht zu erkennen an den 280 Spikes“, sagt der Ischgler. Als ob die über vier Zoll breiten Reifen nicht imposant genug wären: „Normale Bikes haben 1,4-Zoll-Reifen.“ Beeindruckend!

Diesen Eindruck haben offenbar auch die Winterwanderer, die andächtig zur Seite stapfen, als wir über den präparierten Weg von Ischgl nach Mathon treten – vorbei an Lawinenkegeln. Die perfekte Kulisse für das 3000-Euro-Gerät, dessen „Vorfahren“ um 1980 in Alaska erfunden wurden, um sicher und gut gefedert auch bei Schnee und Eis zu radeln.

„Gewicht nach hinten, aufstehen beim Bergabfahren, schalten vor der Steigung“ – Heinz’ Regeln sind simpel. In der Theorie. In der Praxis holpere ich über einen vereisten Schneeklumpen, bin abgelenkt und sehe die erste Steigung zu spät. Schalten vergessen. Na toll. Also schnaufe ich in einem viel zu hohen Gang empor.

Kein Wunder, dass ich zehn Kilometer und 40 Minuten später so erhitzt bin, dass mein Helmvisier beschlägt. Peinlich. Und das bei der Einsteiger-Tour, die in Heinz’ „Silvretta Bike Academy“ angeboten wird: „Die mittlere dauert rund vier Stunden, die lange sechs. Die Preise liegen zwischen 36 und 78 Euro pro Nase.“ Miete für die dicken Dinger inklusive.

- Foto TT / Rudy De Moor

Für „Fatty“-Laien machen geführte Touren Sinn – um Tricks zu lernen und aus rechtlicher Sicht: „Man darf nicht überall fahren. Manche Pisten- und Feldbesitzer sehen die Bikes nicht gern.“ Doch die Guides – von Ischgl bis Kitzbühel – kennen die besten Routen.

So viel zu den Fakten. Jetzt wird’s aufregend. Wir fahren vom Radweg ab in den Tiefschnee. Heinz nimmt Tempo auf, springt ab, landet satt im Schnee, sinkt 20 Zentimeter ein und gleitet ins Tal. Haltungsnote zehn! Ganz im Gegensatz zu mir. Will man es charmant formulieren, könnte man sagen, ich mache Schneegymnastik. Mal kippe ich rechts vom Rad, mal links. Es gilt, das Gewicht nicht auf den Sattel, sondern über dem Hinterreifen zu positionieren, zu treten und das Gleichgewicht zu halten. Die Königsklasse. Erst acht Versuche später bezwinge ich die Abfahrt.

Was für eine Gaudi! Am Heimweg plane ich, bald eine Piste hinabzuflitzen – am Bike statt auf Ski, versteht sich. (Judith Sam)

Den Schwung aufs Eis bringen

Rumms! Das war unsanft. „In die Knie gehen und immer auf die Daube fokussieren“, ertönt die Stimme von Daniel, der bei Schimeier in Seefeld unter anderem das Eisstockschießen betreut. Der etwas zu unsanft „geworfene“ Eisstock des blutigen Anfängers verhungert auf halbem Weg zum Ziel. „Fester, mehr durchschwingen und mehr in die Knie gehen“, lautet Daniels Urteil.

Also geht mein Griff ein zweites Mal zum 3,5 Kilo schweren Eisstock, der möglichst nahe an dem im Zielbereich liegenden Puck, der so genannten Daube, platziert werden soll. Der Fuß auf der Wurfseite, also bei Rechtshändern der rechte, wird nach hinten auf die Holzbegrenzung der Eisstock-Bahn gestellt, dann gilt es mit dem angesprochenen „Durchschwingen“ möglichst viel Schwung zu holen.

- Vanessa Rachlé / TT

Wumms! Jetzt steckt mehr Kraft dahinter, das Geschoss macht sich auf den Weg in den Zielbereich. Wurf für Wurf wird es besser. Den Arm spüre ich vom vielen Schwingen inzwischen deutlich und befürchte einen Muskelkater am nächs­ten Tag. Doch ans Aufhören ist jetzt dennoch nicht zu denken – der Ehrgeiz hat mich gepackt.

Ich beginne zu verstehen, warum Eisstockschießen so beliebt ist. 107 Vereine gibt es laut dem Landes-Eis- und Stocksportverband in Tirol. 8619 Frauen und Männer und 680 Jugendliche schießen demnach auf den zahlreichen Bahnen Tirols um die Wette. Die Künstler dieser Sportart können ihre Stöcke mit der richtigen Drehung auch um gegnerische Hindernisse herummanövrieren und punktgenau im Zielbereich platzieren.

Doch diesen Anspruch braucht man gar nicht, um Spaß zu haben. Eine entsprechende Bahn vorausgesetzt (für Innsbruck und Umland gibt es unter www.innsbruck.info/erleben/eisstockschiessen.html eine Übersicht), warme Kleidung, griffige Schuhe und eine kleine bis mittlere Gruppe von Menschen reicht schon aus. Empfohlen werden acht Spieler, die dann zwei Viererteams bilden. Eine Eisstockschuss-Partie ist zudem gesellig und einen weiteren großen Vorteil hat dieser Wintersport dann auch noch zu bieten: „Eisstockschießen kann jeder, das ist das Gute“, sagt Daniel. Egal ob jung oder alt, sportlich oder weniger sportlich. (Philipp Schwartze)