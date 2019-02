Super Bowl, Fasching und Skifahren: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Am ersten Februarwochenende ist der Veranstaltungsreigen bunt: Super-Bowl-Partys, ein Kinder-Radio-Workshop und ein entspannender Yoga-Brunch stehen in Innsbruck auf dem Programm. Außerhalb der Landeshauptstadt finden die ersten Faschingsveranstaltungen, Konzerte, Disco, Skitage und weitere Super-Bowl-Partys statt. Sportlich wird‘s auch in Rum. Ein Überblick über die Veranstaltungshighlights.

Wanna f*nk? madebyus feat. der alte im Stromboli in Hall (Freitag)

Nach langer Pause bläst die Tiroler Band madebyus endlich wieder zum Tanz und bringt am Samstag ab 20 Uhr im Stromboli in Hall ihren groovigen Mix aus Funk, Soul, Hiphop und Rock auf die Bühne. Mit der achtköpfigen Formation wird außerdem erstmals auch DJ „der alte“ auftreten.

"Wanna f*nk?" heißt es bei der achtköpfigen Tiroler Formation madebyus am Freitag. - madebyus

Klima-Filmtage in St. Johann (Freitag)

Erstmals ruft die Klima- und Energiemodellregion Leukental dieses Jahr die Klima-Filmtage ins Leben. In Kooperation mit „Musik Kultur St. Johann“ werden an drei Wochenenden drei repräsentative Filme gezeigt, die den Klimawandel, die Energiewende und die daraus resultierenden Folgen thematisieren. Den Anfang macht am Freitag „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“ (USA 2017) um 19 Uhr in der Alten Gerberei. Im Anschluss an den Film kann das Publikum mit den anwesenden Experten – Dr. Daniela Hohenwallner-Ries vom Unternehmen alpS, Dr. Lars Keller von der Universität Innsbruck und Dr. Johannes Vergeiner von der ZAMG – diskutieren. An allen drei Filmabenden stellen die Ortsbäuerinnen von St. Johann eine klimafreundliche Jause bereit. Der Eintritt ist frei, reservieren kann man unter www.muku.at, info@muku.at oder telefonisch: 05352/61284.

Skitag des Tiroler Volksmusikvereins am Glungezer (Samstag)

Wintersportbegeisterte Musikanten und Sänger sind herzlich zum Skitag des Tiroler Volksmusikvereins am Glungezer eingeladen. Nach dem Treffpunkt um 9.30 Uhr bei der Talstation in Tulfes geht es rauf auf den Berg, um gemeinsam die ersten Schwünge zu ziehen. Zu Mittag und zum Ausklang um 16.30 Uhr stehen in den Hütten des Skigebietes dann ausreichend Instrumente zum spontanen Musizieren zur Verfügung. Das eigene Instrument kann auch gerne mitgebracht werden. Die ersten zehn Teilnehmer erhalten gegen Vorlage des Mitgliedersausweises die Tageskarte gratis.

„Radio Grafitty“ in Innsbruck (Samstag)

In regelmäßigem Rhythmus wird in der Radio-Werkstatt in der Amraserstraße 5a experimentiert, aufgenommen, geschnitten, gelauscht, erzählt und gelacht. Auch diesen Samstag wird nach einer motivierten Kinder-Radio-Crew gesucht. Wer gern Geschichten schreibt, Musik macht oder einfach wissen will, wie Radio funktioniert, ist bei „Radio Grafitty“ willkommen. Herauskommen soll eine Sendung von und für Kinder ab sechs Jahren. Beginn ist um 13 Uhr in der bilding Kunst und Architekturschule für Kinder und Jugendliche, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir bewegen Tirol“: Neueröffnung Group Fitness Studio (Samstag)

Erst im März 2017 hat alles so richtig angefangen – mittlerweile zählt das junge Unternehmen „Wir bewegen Tirol“ (WBT) zu den erfolgreichsten Group-Fitness-Anbietern im Land. Die „WBT-Family“ wächst rasant und mit aktuell 30 Kursen und mehr als 500 Teilnehmern pro Woche musste sich Gründer Marco Probst nach einem neuen „Zuhause“ umsehen – und wurde fündig. Das Jugendland ist Geschichte, ab sofort wird in Rum (Austraße 24, 2. Stock) trainiert, geschwitzt und gehüpft. Bei der Neueröffnung am Samstag darf der erfolgreichste Kurs – das dynamische und hoch effektive Jumping-Fitness-Workout auf dem Trampolin – getestet werden und es besteht zudem die Möglichkeit, kostenlose Schnupperkurse zu vereinbaren. Noch sind ein paar Plätze frei, es heißt also schnell sein. „Kommen darf jeder, es gibt bei uns kein zu alt oder zu jung“, freut sich der Völser Marco Probst auf Zuwachs. Anmeldungen unter: marco@wir-bewegen-tirol.at Weitere Infos zu Kursangebot und Preisen auf: https://www.wir-bewegen-tirol.at

Beim Jumping Fitness Training werden mehr als 400 Muskeln eingesetzt. Es ist ein ein sehr effektives und dynamisches Ausdauer-Workout auf dafür speziell entwickelten Trampolinen, welches gleichzeitig die Gelenke schont. - Wir bewegen Tirol

„Weiberball“ im FORUM in Rum (Samstag)

Im FORUM in Rum wird zum alljährlichen „Weiberball“ geladen: Kunterbuntes Treiben, ausgefallenere Masken und Kostüme denn je und jede Menge Spaß sind sicher. Bis 24 Uhr bleiben Frauen unter sich, erst dann ist der Eintritt für Männer gestattet. Um 23.30 Uhr treten die „Rumer Muller“ auf, die musikalische Gestaltung übernimmt die Band „Just4fun“. Karten im Vorverkauf gibt es in der Raiffeisenkasse Rum um sieben Euro, an der Abendkasse kosten sie neun Euro.

„Huttlerschaugn“ im Gemeindesaal Natters (Samstag)

Mehrere „Huttlertruppen“ aus der Umgebung treten beim „Huttlerschaugn“ am Samstagabend ab 20 Uhr im Gemeindesaal Natters auf. Für Speis und Trank ist gesorgt, für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Tiroler Alpenkavaliere“. Karten und Tische können unter der Telefonnummer +43664/19 45126 reserviert werden.

Schwarzlichtdisco im Spielturm der Swarovski Kristallwelten (Samstag)

Während des Lichtfestivals der Kristallwelten erwartet Familien am Samstag ein besonderes Highlight: Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt eine spektakuläre Schwarzlichtdisco im Spielturm. Unter professioneller Anleitung können Kinder trendige Tanzmoves erlernen. Für noch mehr Spaß sorgen leuchtenden Utensilien: von UV-Schminke bis hin zu Neon-Knicklichter in knalligen Farben. Der Besuch der Disco ist im Eintrittspreis der Kristallwelten inkludiert, empfohlen wird das Event für Kinder ab vier Jahren.

Bunt bemalt können Kinder bei der Schwarzlichtdisco im UV-Licht trendige Tanzmoves lernen. - Swarovski Kristallwelten

Warm Up der Faschingsgilde Völs (Samstag)

Wie jedes Jahr werden in Völs am Abend vor dem so genannten „Schlanggltag“ ein paar Gläser auf den berühmten „Joggl“ getrunken, der am Sonntag um 15.30 Uhr am Dorfplatz wieder ausgegraben wird. Beide Tage genießen in Völs eine jahrelange Tradition und werden gebührend gefeiert. Das Warm Up beginnt um 19.30 Uhr am Völser Dorfplatz, musikalisch heizt diesmal Marco Spiegel aus Oberperfuss ein.

Bevor der traditionelle "Joggl" am Sonntag in Völs wieder ausgegraben wird, wird am Samstag auf ihn getrunken. - Michael Kristen

Yoga-Kater-Brunch im Kater Noster in Innsbruck (Sonntag)

Entspannt gen Frühstückshimmel geht es diesen Sonntag sowie am 17. Februar und 3. März im „Kater Noster“ in Innsbruck. Fünf Stunden lang können ab 9.45 Uhr Kräfte beim Yoga und Schlemmen gesammelt werden. Die Yoga-Einheit dauert ca. eine Stunde, Buffet-Beginn ist um 10 Uhr. Matten müssen selbst mitgebracht werden, zum Yoga anmelden kann man sich unter martin@leopoldsieben.com. Die Yoga-Brunch-Kombi kostet 23 Euro, der Brunch allein 18 Euro.

Super-Bowl-Partys in ganz Tirol (Sonntag)

Wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Februar ist es wieder Zeit für das größte Einzelsportereignis der Welt: den Super Bowl. Das Finale der amerikanischen Profifootball-Liga NFL wird wie immer mit Partys von Footballfans auf der ganzen Welt begangen, so auch in Tirol. Die größte ist die der Swarco Raiders Tirol im Hotel Grauer Bär in Innsbruck. Neben Super Bowl-Übertragungen auf mehreren Screens und Leinwänden heizen zwei Live-Bands ein und die Cheerleader der Swarco Raiders präsentieren ihre neueste Performance. Solange der Vorrat reicht, gibt es außerdem ein All-You-Can-Drink- und All-You-Can-Eat-Buffet. Tickets gibt‘s für 55 Euro unter https://shop.qtixx.com.

Auf der Super-Bowl-Party der Scarco Raiders präsentieren auch ihre Cheerleader die neueste Performance. - Scarco Raiders

Auf Kinoleinwand mitverfolgen kann man das Event um 10 Euro im Metropol in Innsbruck, wo Touchdown-Aktionen, Gewinnspiele und mehr geboten werden.

Ebenso nicht zu knapp mitgefiebert und gefeiert wird im Rathaussaal in Telfs ab 18 Uhr. Die Cheerleader Pats Telfs und Footballer unterhalten mit Vorführungen und Roland „The Voice“ Pfeifer liefert mit einem NFL-ExpertenTeam spannende Hintergrund- und Vorberichte. Im Vorverkauf gibt es Tickets u.a. bei der Tourismus-Info Telfs um 7 Euro, an der Abendkasse kosten sie 10 Euro.

In Wattens startet eine Super-Bowl-Party um 20 Uhr in der King‘s Coffee Bar, wo es für 39 Euro neben Football-Action Bier, Wein, Softdrinks und ein All-You-Can-Eat-Buffet gibt. Eine weitere Party findet in der Kantine am Sportplatz ebenfalls ab 20 Uhr statt, wo Speis, Trank und die Übertragung auf Leinwand und Fernseher 35 Euro kosten.

Zusammen mit den Schwazer Hammers wird der Super Bowl im SZentrum in Schwaz gefeiert: Ab 21 Uhr wird das Event auf drei großen Leinwänden übertragen und ein All-You-Can-Eat-Buffet steht bereit. Eintritt sind 40 Euro.

Auch im MyWay-Pub in Brixlegg wird der Football-Abend gefeiert: Dort öffnen um 21.30 Uhr die Tore.

Zum mittlerweile sechsten Mal laden auch die Stagebar und der American Football Club Vertex Warriors in Wörgl zur Super-Bowl-Party: Bis zu 200 Sportbegeisterte können das Spektakel dort um 4 Euro (Vorverkauf) oder 6 Euro (Abendkassa) miterleben. (anl)