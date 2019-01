Unterwegs in der Texelgruppe

Von Peter Spadinger

Moos in Passeier – „In Südtirol? De ham ja koan Schnee“, hört man heuer immer wieder. Ganz so stimmt das nicht, in den nördlichen Teilen Südtirols, je näher man dem Alpenhauptkamm kommt, hat es zumindest genug, um vernünftige Touren zu unternehmen. Und es soll dieser Tage ja noch einiges an Schnee dazukommen. Im hinteren Passeiertal gibt es jedenfalls eine Unzahl an schönen Touren, eine der weniger bekannten möchten wir heute vorstellen, die Kolbenspitze (2868 Meter) in der Texelgruppe.

Im Rücken die Dreitausender, vor einem das Etschtal. - Spadinger

So kommt man hin: Von Meran kommend durchs Passeiertal bis St. Leonhard, von Sterzing kommend über den Jaufenpass ebenfalls nach St. Leonhard, unbedingt die Nachtsperre (18–6 Uhr) im Winter beachten. Von dort weiter Richtung Pfelders, wo kurz nach der Ortschaft Platt links die Straße nach Ulfas abzweigt. Diese ist schmal und steil, nach Schneefällen sind Ketten für die Auffahrt unbedingt zu empfehlen. Am Ende der Straße erreicht man den Parkplatz Kratzegg (1511 m), den Ausgangspunkt unserer Skitour.

Ist das Wetter doch nicht so gut wie angekündigt, kann man hier kurzerhand noch umdisponieren und in nördliche Richtung zur Rossgrube starten. Diese viel begangene, aber sehr reizvolle Tour ist mit knapp 800 Höhenmetern relativ kurz und zudem kaum lawinengefährdet.

Tourentipp online: Den Track für die Tour finden Sie hier.

Wir aber starten in südliche Richtung entlang der für den allgemeinen Verkehr gesperrten, aber dennoch geräumten und auch gestreuten Straße. Nach etwa fünf Minuten verlassen wir diese – nun mit aufgefellten Skiern – nach rechts auf dem markierten Wanderweg Nr. 2 Richtung Kolbenspitze. Erst durch dichten Wald, trifft man nach etwa einer halben Stunde auf freies Almgelände.

Anfangs bahnt man die Spur noch durch große, blockige Felsen, die hier die Landschaft prägen, bald aber hat man ideale Skihänge vor sich. Das Gelände ist gut abgestuft, die einzelnen Hänge durch kurze Flachstücke unterbrochen. Orientierungsmäßig sieht man schon sehr bald, wo man hinmuss, nämlich zu einem Steinmandl (in den Karten als Stoanmandl ausgewiesen), das man am Grat schon von Weitem ausmachen kann.

Der Aufstieg zum Stoanmandl (2544 m) ist der steilste und heikelste Teil der Tour und auch am ehesten lawinengefährdet. Bei unserem Besuch war der oberste Teil des Hanges derart stark vereist, dass Steigeisen sehr nützlich gewesen wären. Zum Thema Lawinengefahr gibt es seit heuer erstmals einen gemeinsamen Lawinenlagebericht für Nordtirol, Südtirol und das Trentino. „Gerade in grenznahen Bereichen ist die Zusammenarbeit der Regionen wichtig, Lawinen machen an der Grenze ja nicht Halt“, erklärt Günther Geier, zuständiger Koordinator des Landes Südtirol. „Informationen werden ausgetauscht und vernetzt, man hat eine gemeinsame Sprache gefunden, mit der kommuniziert wird. Für den User haben sich viele Vorteile ergeben“, so Geier weiter. Vor jeder Tour sollte man sich also unbedingt unter lawinen.report über die aktuelle Situation informieren. Der Lagebericht ist, ebenso wie Vorhersagen für Niederschläge, Wind und Temperaturen für alle drei Regionen, in deutscher, italienischer und englischer Sprache abrufbar.

Hat man das „Stoanmandl“ erreicht, hat man die Schlüsselstelle bereits hinter sich. - Spadinger

Nach dem Stoanmandl wird das Gelände wieder flacher und kupierter und man hat sehr bald den Gipfel mit Metallkreuz vor Augen, den man entweder direkt anvisiert und mit Ski erreicht, oder bei unsicheren Verhältnissen rechts auf den Grat ausweicht und über diesen zum Gipfel stapft. Jedenfalls hat man von dort oben eine unglaubliche Aussicht auf die mächtigen Gipfel des Gurgler Kamms und der Texelgruppe. Auf der anderen Seite sieht man weit hinab ins Etschtal, ein wirklich einmaliger Kontrast.

Die Abfahrt ist bei gutem Schnee ein einziger Genuss, ein Hang schöner als der andere. Zunächst entlang der Aufstiegsspur, verlässt man diese etwas oberhalb der Oberen Ulfas Alm und bleibt auf der in Fahrtrichtung rechten Talseite. Den letzten Steilhang kann man bei genügend Schnee befahren, bei weniger Auflage ist man besser beraten, einen Karrenweg zur Abfahrt zu nutzen. Sobald man am Talgrund auf den Forstweg zur Ulfas Alm trifft, heißt es schieben, denn der Weg hinaus nach Ulfas ist flach, zum Teil sogar ganz leicht ansteigend. Allzu weit ist es aber nicht mehr, ab Beginn des Forstwegs benötigt man etwa eine Viertelstunde hinaus zum Parkplatz Kratzegg.

Fazit: Eine abwechslungsreiche und landschaftlich großartige Tour, bei der man ein gewisses Grundmaß an Kondition für 1350 Höhenmeter besitzen sollte.