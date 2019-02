„Das schwierige Alter beginnt mit 30“: Ute Heidorn im Interview

Von Markus Schramek

Ein Leben im Rampenlicht, Applaus, Partys, viel Freizeit: Solcherlei wird klischeehaft mit dem Beruf Schauspielerin verbunden. Was davon trifft tatsächlich zu?

Ute Heidorn: Sie meinen die berühmte Frage „Was machen Sie als Schauspielerin denn tagsüber?“

So habe ich es zwar nicht formuliert – aber Sie haben schon Recht: Vermutlich trifft auch das den Kern meiner Frage.

Heidorn: Ich kann nur sagen: Nichts an dem Klischee stimmt. Schauspielerei ist ein Handwerk und bedeutet viel Arbeit. Da gibt es zweimal täglich Proben, abends dann die Aufführung. Und am nächsten Tag beginnt alles von Neuem. Von wegen „in den Tag hineinleben“.

Sie haben längere Zeit als Schauspielerin pausiert.

Heidorn: 14 Jahre lang. Als 1992 meine Tochter Josephine auf die Welt kam, entschloss ich mich, Mutter zu sein. Das bedeutet auch, Putzfrau zu sein und Köchin und Chauffeurin und so weiter. 2001 kam noch mein Sohn Gus­tav dazu. Bis 2006 kümmerte ich mich hauptberuflich um die Kinder. Mein damaliger Partner Gregor Bloéb, selbst Schauspieler, war ja ständig unterwegs.

Fiel es Ihnen schwer, das Bühnenleben zugunsten der Kinder hintanzustellen?

Heidorn: Nein, es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe nicht darunter gelitten. Erziehungsarbeit ist ja auch ein Beruf. Ich wollte nicht, dass meine Kinder von anderen großgezogen werden. Eigenartig war allerdings die Reaktion von manchen Personen in meinem Umfeld. Mutter zu sein, wurde nicht als „echte“ Beschäftigung angesehen, dabei ist es ein Fulltime-Job. Diesen Leuten hätte ich selbstbewusst sagen sollen: „Moment mal, ich schmeiße bei mir zu Hause den ganzen Laden.“

2006 sind Sie auf die Bühne zurückgekehrt. Sie haben das „Staatstheater“ in Innsbruck neu gegründet.

Heidorn: Das war nach der Trennung von Gregor Bloéb. 2006 habe ich zusammen mit Schauspielerkollegin Carmen Gratl und Ausstatterin Esther Frommann das „Staatstheater“ in Innsbruck reaktiviert. 2007 folgte die erste Premiere mit dem Stück „Die Präsidentinnen“.

Das „Staatstheater“ konnte sich in der freien Szene etablieren. Was steht heuer auf dem Programm?

Heidorn: Heuer wird ab 8. März „Das Staatstheater spielt endlich Goethe und Schiller“ zu sehen sein. Ich stehe diesmal nicht selbst auf der Bühne, übernehme aber die Produktionsleitung. Ich habe gerade im Kellertheater 28-mal die Titelrolle in „Der Fall Weber“ gespielt. Zudem bin ich in Vorbereitung zu zwei Kinoprojekten.

Ist es schwieriger, als ältere Schauspielerin Rollen zu bekommen?

Heidorn: Das schwierige Alter für Schauspielerinnen fängt schon mit 30 an. Außerdem sind zwei Drittel der Rollen mit Männern besetzt, weil eben die Literatur so ist. Obwohl ja auch Männerrollen von Frauen gespielt werden können, wir schreiben schließlich das Jahr 2019. Und natürlich sind Anfängerinnen billiger als ältere Schauspielerinnen. Frauen haben es doppelt schwer: Es gibt weniger Rollen und ein größeres Angebot an Kandidatinnen.

Freie Schauspieler leben nicht selten von der Hand in den Mund. Wie schwierig ist die Lage in Sachen Einkommen?

Heidorn: Viele freie Schauspieler ohne festes Engagement nagen am Hungertuch, besonders zu Beginn ihrer Laufbahn. Doch „Talent setzt sich durch“: Das ist mein Leitspruch. In der freien Schauspielszene muss man umtriebig und aktiv sein. Und Rollen in Fernseh- oder Kinofilmen werden viel besser bezahlt. Deshalb arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen ja sowohl im Theater als auch vor der Kamera.

Haben Sie gelegentlich mit Existenzängsten zu kämpfen?

Heidorn: Man lernt, damit umzugehen. Ich habe aber keine Angst vor dem Alter. Ich mache weiter, bis ich mich heimwärts rolle oder mir den Text nicht mehr merken kann. „Diese Zitrone hat noch viel Saft“: Dieses Motto von Lotti Huber liebe ich.

War es für Sie als Norddeutsche schwer, sich in Tirol heimisch zu fühlen?

Heidorn: Ich kam der Liebe wegen nach Tirol, der Kinder wegen bin ich immer noch hier, und zwar gerne. Ich bin Tirolerin mit deutschem Migrationshintergrund. Tirolerisch rede ich aber nur beim Einkaufen. Als ich 1997 wegging, haben meine Berliner Freunde scherzhaft gesagt: „Bist du wahnsinnig? Gibt es in Tirol denn überhaupt schon elektrisches Licht?“ Das Norddeutsche, das Meer, das brauche ich manchmal aber schon noch, auch nach 20 Jahren in Tirol.

Wenn Sie eine Zwischenbilanz ziehen sollten: Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind, beruflich oder privat?

Heidorn: Ich bin stolz auf mich und auf meine beiden Kinder. Zurück blicke ich aber gar nicht. Denn die Vergangenheit ist ein Gespenst. „Was-wäre-wenn“ ist nicht meine Sache. Wie es ist, so ist es gut.