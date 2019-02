Umzüge, Bälle und ein Weltrekord: Das ist am Wochenende in Tirol los

Innsbruck – Die fünfte Jahreszeit hat begonnen und das heißt, dass es Zeit für Groß und Klein ist, ordentlich auf die Pauke zu hauen. Den Fasching so richtig feiern kann man dieses Wochenende vom Tiroler Oberland bis ins Unterland zum Beispiel beim Maskenball in Aldrans, beim Mullerball in Rum, beim Schellerlaufen in Nassereith oder beim großen Faschingsumzug in Weer. Für kleine Maskierte bietet sich die Krapfenparty in Kematen, die Haiminger Kinderfasnacht, der Kinderfasching der Kinderfreunde Tirol, der Kinderfasching im Stromboli und nicht zuletzt das TT-Kinder-Eisfest an, um es richtig bunt zu treiben. Ein Überblick über die schönsten Veranstaltungen.

Krapfenparty im Backhaus Kematen (Freitag)

Mit einem tollen Showprogramm erwartet das Clown-Duo Herbert & Mimi Kinder und ihre Begleiter am Freitag um 15 Uhr im Ruetz-Backhaus in Kematen. Auf alle verkleideten Kinder wartet eine Überraschung. Der Eintritt beträgt 6 Euro, Karten sollten im Vorfeld telefonisch unter 05223/2208 reserviert werden.

Die Bäckerei-Open Mic-Session: Valentine’s Special (Freitag)

Jeden Monat gibt es in der Kulturbackstube „Die Bäckerei“ in der Dreiheiligenstraße in Innsbruck drei Stunden voller gemeinsamer Musik, Essen von verschiedenen Köchen und Trinken. Dieses Mal steht die Open-Mic-Session unter dem Motto „Valentinstag“: Alle Sänger sind eingeladen, ihre liebsten Liebeslieder dafür vorzubereiten, die Lieder, die ihr in der Schule über das Mädchen in der Reihe vor euch geschrieben habt, oder die traurigen Hass-Lieder, die ihr um drei Uhr morgens kreiert habt. Es soll um die Liebe gehen, sie soll gefeierrt werden. Jeder, der mag, kann mitmachen und einen Song auf der Bühne zum Besten geben, egal, ob mit oder ohne Instrument. Anmeldezeit ist um 18.30 Uhr. Für alle Zuhörer beträgt der Eintritt nach eigenem Ermessen 5, 7 oder 9 Euro.

Aldranser Maskenball (Freitag)

Die Brauchtumsgruppe Aldrans lädt am Freitag ab 20.30 Uhr zum großen Maskenball im Gemeindesaal Aldrans. Wer verkleidet kommt, kann tolle Preise gewinnen. Für Stimmung sorgt DJ Kannibalis und auch eine Mitternachtseinlage steht auf dem Programm. Eintrittspreis sind freiwillige Spenden.

Haiminger Kinderfasnacht (Samstag)

Die 11. „Huaminger Kinderfasnacht“ findet diesen Samstag ab 13 Uhr statt. Start und Ziel des großen Maskenumzugs der Kleinen ist der Gemeindeplatz in Haiming, im Anschluss gibt es im Oberlandsaal noch einen gemütlichen Ausklang. Der Eintritt ist frei.

Nintendo Family Days in Innsbruck (Samstag)

An noch zwei Samstagen laden Nintendo und Spielraum Tirol zu den Nintendo Family Days ein. Im Spielraum in der Leopoldstraße 31 kann den ganzen Tag kostenlos auf Nintendo Switch, Wij U, Super Nintendo und NES Classic Mini gespielt werden. Insgesamt stehen sechs Spielplätze für jeweils einen bis vier Spieler bereit. Der Eintritt dazu ist frei, der Spielspaß geht von 14 bis 22 Uhr an diesem Samstag sowie einen Monat später am 16. März.

Kinderfasching der Kinderfreunde in Innsbruck (Samstag)

Wie jedes Jahr wartet der Kinderfasching der Kinderfreunde Tirol mit jeder Menge Spiel, Spaß und Musik für die Kleinsten auf. Das Fest startet um 14.30 Uhr im Centrum.Odorf in der Kajetan-Sweth-Straße 1 in Innsbruck. Der Eintritt pro Kind beträgt 2 Euro, Krapfen und Getränke sind inklusive.

Kinderfasching im Stromboli in Hall (Samstag)

Diesen Samstag steht auch wieder der beliebte Kinderfasching im Stromboli in Hall auf dem Programm: Unter die kostümierten kleinen Gäste mischt sich dazu heuer der Gaukler Frowin. Frowin ist Drachenhüter, Jongleur und Narr und führt als solcher seine Künste den kleinen und großen „Faschings-Narren“ vor. Einlagen und Musik gibt es wie jedes Jahr von Tonmeister Guggi und Jorge. Dazu kommen noch jede Menge Spiele, bunte Luftballons und natürlich haufenweise Faschingskrapfen. Da die Teilnehmerzahl limitiert ist, sollten Plätze unter https://bit.ly/2SAt711 reserviert werden. Der Eintritt beträgt 5 Euro – inklusive Krapfen für jedes Kind und jeden verkleideten Erwachsenen.

Mullerball in Rum (Samstag)

Am Samstag ab 20 Uhr laden die „Rumer Muller“ herzlich zum großen Mullerball im Veranstaltungszentrum FORUM ein. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Romantik Express“, für Speis und Trank ist ebenfalls bestens gesorgt. Von 20 bis 21 Uhr ist der Eintritt frei, für Gruppen mit Aufführung bis 22.30 Uhr. Traditionsreichen Brauchtum gibt es von den den „Mühlauer Mullern“ und den „Milser Matschgerern“ zu sehen.

„Vomperloch“ von Felix Mitterer im Landestheater (Samstag)

Zwischen Sommer 1943 und Kriegsende bestand im Vomperloch, einem Seitental des Karwendelgebirges, ein Deserteurslager, das überwiegend von einheimischen Wehrmachtssoldaten als Zufluchtsort nach der Desertion genutzt wurde. Desertion galt damals als Schande. Die damaligen, heutigen und zukünftigen Deserteure von dieser Schande zu erlösen, war laut Mitterer selbst die Intention, dieses Stück zu schreiben. Das Auftragswerk zur Eröffnung der neuen Kammerspiele im Haus der Musik wird außer Samstag um 19.30 Uhr noch 16. und 17. Mai aufgeführt.

„Miss Oberland“-Wahl in Telfs (Samstag)

Die beiden Missen-Macherinnen Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger sind wieder auf der Suche nach den schönsten Damen Tirols. Drei Kandidatinnen konnten sich bereits für die „Miss Tirol“-Wahl 2019 qualifizieren. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, sich für die Endwahl zu bewerben: Diesen Samstag geht die „Miss Oberland“-Wahl im Pasha 2312 in Telfs über die Bühne und am 9. März 2019 ein Casting im Casino Innsbruck. Bei der Wahl im Oberland wird Lisa Höck als Moderatorin durch den Abend führen. Auf die Siegerinnen warten nicht nur Sachpreise, sondern auch der Besuch des „Miss Tirol Camps“ im 4-Sterne-Hotel Schloss Lebenberg sowie die Teilnahme bei der „Miss Tirol“-Wahl 2019.

Die Missen-Macherinnen Kati Pletzer-Ladurner (l.) und Romana Exenberger (r.) suchen Nachfolgerinnen für die Miss Tirol 2018 Theresa Ruetz (2. v. r.) und die Zweitplatzierte Marina Augsten. - Angelo Lair

Großer Maskenumzug in Weer (Sonntag)

Mit Mullern, Hexen, Bären und unzähligen Faschingswagen geht es beim traditionellen Faschingsumzug in Weer nach wieder hoch her. Bereits seit 1926 wird alle vier Jahre dieses Großereignis von der Bundesmusikkapelle Weer veranstaltet.

Mittelpunkt des Treibens sind die Brauchtumsgruppen, für viel Spaß und Unterhaltung sorgen aber auch viele modern maskierte Mitwirkende. Erwartet werden wieder mehrere tausend Besucher, für das leibliche Wohl sorgen mehrere Stände entlang der Dorfstraße.

Der Umzug beginnt um 13 Uhr und bewegt sich über die Dorfstraße bis zum Dorfplatz fort. Dort findet anschließend eine große Party im beheizten Zelt statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist er frei.

Nassereither Schellerlaufen (Sonntag)

Alle drei Jahre findet in Nassereith das traditionelle Schellerlaufen statt, das seit 2012 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe zählt. Es gilt als einer der farbenprächtigsten Fasnachtsbräuche im gesamten Alpenraum. Im Mittelpunkt des Schellerlaufens, das nach dem Verklingen der Kirchenglocken um 12 Uhr beginnt, steht der Sieg des Frühlings über den Winter, symbolisiert durch die Figuren des Bären und des Bärentreibers. Eintrittspreis sind 8 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist er frei.

TT-Kinder-Eisfest in der Olympiaworld (Sonntag)

Wie jedes Jahr in der Faschingszeit lädt die Tiroler Tageszeitung auch heuer zum großen Kinder-Eisfest in der Olympiaworld Innsbruck ein. Das Fest startet um 12.30 Uhr und wartet mit Life-Radio-Disco, Schminkstation, Airbrush-Tattoos, Hüpfburg, Kinderzug, Bungee-Trampolin, Luftballonlauf am Eis und vielem mehr auf. Die originellsten selbstgemachten Kostüme werden außerdem prämiert. Der Eintritt ist frei, gratis Parkmöglichkeiten gibt es am Parkplatz der Olympiaworld und in der Tivoli-Garage. Bei Schlechtwetter findet das Event in der Tiroler-Wasserkraft-Arena statt.

Das TT-Kinder-Eisfestwartet mit Life-Radio-Disco, Schminkstation, Airbrush-Tattoos, Hüpfburg, Kinderzug, Bungee-Trampolin, Luftballonlauf am Eis und vielem mehr auf. - Thomas Boehm / TT

Weltrekordversuch in Zams: Erste menschliche Skischanze (Sonntag)

„The Austrian Rock“ Franz Müllner wagt den Weltrekordversuch, als menschliche Skischanze zu fungieren. „Am Boden liegend werde ich versuchen eine Skischanze zu stemmen. Über 100 Kinder sollten dabei mit Anlauf über die Schanze springen, die ich jedes Mal erneut hochstemme“, so der Hardcore-Bankdrücker. 100 Kinder haben die Möglichkeit, diesen Rekord am Venet zu unterstützen – für sie und jeweils eine Begleitperson gibt es kostenlose Skipässe. Das Event findet direkt an der Venet-Bergstation in Zams statt. Um 11 Uhr startet der Probeversuch und ab 12.30 Uhr der Weltrekordversuch.

Dazu sind bis zu 150 Kinder eingeladen, dabei zu sein: Die Ticket- und Startnummernausgabe erfolgt zwischen 9.30 und 11 Uhr an der Talstation. Im Anschluss an den hoffentlich geglückten Weltrekord gibt es noch „Kraftshows“ und eine Autogrammstunde mit dem „Austrian Rock“. Informationen zum Event erhält man unter vertrieb@venet.at oder unter der Nummer: 05442/62663-16. (anl)