Ausstellung in Innsbruck zeigt, was vom Ersten Weltkrieg übrig ist

Von Matthias Christler

Wer Erholung sucht, der zieht seine Spuren auf der Loipe bei Toblach bis Cortina. Wer höher hinaus will, fährt mit Seilbahnen rund um Kranjska Gora. Wer gemütlich zu Fuß am Weg ist, geht auf Wanderwegen in Gröden. Und wer schnell vorankommen will, kurvt über Straßen der Alpenpässe in Venetien und im Trentino.

Die Salcanobrücke an der Grenze zwischen Italien und Slowenien wurde erst gesprengt und 1918 neu errichtet. - josef ammann

Das alles ist möglich, weil vor mehr als 100 Jahren ein blutiger Gebirgskrieg tobte und Zehntausende Soldaten der österreichisch-ungarischen Truppen sich Wege in die Berge bahnten, Seilbahnen bauten und Eisenbahnstrecken aus dem Boden gestampft wurden. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. „Gerade in den Dolomiten sind viele Wanderwege alte Kriegswege. Wenn man sich die Karten genau anschaut, kann man aufgrund dieser Wege den Frontverlauf von damals nachvollziehen“, erklärt der Innsbrucker Roland Sannicolo. Der 75-jährige gelernte Maschinenbauer ist den Spuren des Krieges gefolgt und hat daraus eine Sonderausstellung zu den technischen Truppen des Ersten Weltkrieges zusammengestellt. Er nennt sie die „Wegbereiter“.

Kaiserjäger legten bei Caldonazzo (Trentino) einen Kriegsweg an. Später wurde er asphaltiert. - Archiv kjm

Seit wenigen Tagen und noch bis Februar 2020 können Besucher im Kaiserjägermuseum am Bergisel nachverfolgen, wie an vielen Orten mit Schweiß und Blut geschuftet und gestorben wurde. 150.000 bis 180.000 Soldaten verloren ihr Leben. Und so hart es klingt, an manchen Orten wurde durch diesen Gebirgskrieg die „Grundlage des Fremdenverkehrs“ geschaffen, wie es der Kurator ausdrückt.

Einige Beispiele: Die Langlaufloipe von Toblach bis Cortina verläuft auf der Trasse der Dolomitenbahn, die von beiden Kriegsgegnern, dem einen vom Norden her, dem anderen vom Süden aus, als militärische Feldbahn erbaut wurde. Später bei den Olympischen Spielen von Cortina 1956 diente die Bahn umgebaut als wichtiger Zubringer. In den 60er-Jahren wurde sie stillgelegt.

Ähnlich erging es der Grödner Bahn. Von 10.000 Mann, darunter ein Großteil russische Gefangene, wurde die Bahnstrecke mit ihren Brücken in knapp drei Monaten in die Südtiroler Landschaft gesetzt. 1960 fuhr letztmals ein Zug. Für die Ski-WM 1970 wurde ein Abschnitt der Trasse zur Straße umgebaut, andere Teile dienen heute als Wander- und Fußwege. Der Krieg ebnete dem Tourismus den Weg.

Bei den Isonzoschlachten im heutigen Slowenien war der Krn ein strategisch wichtiger Berg. Neue Weg mussten gebaut werden. - Archiv kjm

Bei Kranjska Gora, heute ein beliebter Ski- und Weltcup-Ort in Slowenien, waren Materialseilbahnen die Vorgänger der heutigen Lifte.

Am Ortler in Südtirol reichte – anders wie heute – die Seilbahn bis hinauf auf den Gipfel auf 3905 Metern. „Es ging um die Beherrschung der Höhe“, spricht Sannicolo die psychologische Kriegsführung an. Wer den Gipfel besetzt, beherrscht das Tal. „Von dieser Höhe aus konnte man die Bahnlinien beobachten, das Artilleriefeuer des Feindes und das eigene besser lenken.“

Die „Straße der 100 Tage“ wurde mit vielen Kehrtunneln am Passo San Boldo (Venetien) in den Berg gesprengt. - Archiv kjm

Sannicolo, der als junger Mann selbst als Pionier beim Heer war, kennt sowohl taktische Details der Kriegsführung am Berg wie auch die technischen bei Fluss-Bauwerken. Er beschreibt bis zur kleinsten Niete, welche Art von Brücken verwendet wurden und dass bei einer Kriegsbrücke bei Belgrad nach der Fertigstellung der „Prinz-Eugen-Marsch“ erklang. Wie es heute dort aussieht, hat er selbst fotografiert. Heute Sonntag stellt der Kurator ab 15 Uhr die Ausstellung persönlich vor.

Auch auf vielen der Alpenpässen machte er sich ein eigenes Bild der Situation in der Gegenwart. Der Passo San Boldo ist ein – aus technischer Sicht – besonders beeindruckendes Beispiel der Wegbereiter. „Oft war es so, dass die Bevölkerung sich Wege gewünscht hat, dann kam der Feind und hat es gebaut“, sagt Sannicolo über Wege wie den Alpenpass, der das Val Belluna und das Val Mareno in Venetien verbindet. 1400 Arbeiter sprengten innerhalb von nur drei Monaten die so genannte „Straße der 100 Tage“ in den Berg, damit schwere Artillerie transportiert werden konnte.

Es blieben die Narben des Krieges, die heute ganz alltäglich für normale Autofahrten genutzt werden. Das lässt Sannicolo zu einem versöhnlichen Schluss kommen: „Es ist schön zu sehen, dass diese Wege heute dazu dienen, Menschen näher zueinander zu bringen.“