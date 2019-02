Heiße Duelle im Eisoval in Weißenbach

In Zusammenarbeit mit dem Motorsportclub Alberschwende arbeitet der MSC Weißenbach an einem ICE Rallycross Cup 2019. Am kommenden Sonntag, 24. Februar, gastiert die neue Rennserie erstmals auf dem Eisoval in Weißenbach. Neben Tourenwagen, Motocross, Crosskarts, Quads und Buggys geht auch eine „Schnupperklasse" an den Start. Dabei wird mit straßenzugelassenen Spikereifen (M+S) gefahren und die Autos müssen nicht über einen Überrollkäfig verfügen. Das Spektakel startet um 10.30 Uhr. Spannung und Action sind jedenfalls garantiert. Eintritt: unter 13 Jahren frei, 14 bis 17 Jahre 5 Euro und ab 18 Jahren 8 Euro. (TT)