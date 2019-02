Wettlauf gegen den Tsunami: Herrn Shimomuras Mission

Von Theresa Mair

Englisch zu sprechen, ist für Tatsushi Shimomura eine „hard mission“. So formulierte es der 43-Jährige, als ihn eine Interview-Anfrage aus Tirol erreichte. Nur gut, dass der Innsbrucker David Wilhelm in Wien Japanologie studiert und einige Zeit im Land der aufgehenden Sonne gelebt hat. Mit Freude springt er als Übersetzer ein. Denn Herr Shimomura hat viel zu erzählen, von einer anderen harten Mission, die er erfüllen will.

Es war der 11. März 2011, als die große Flutwelle über die Nordostküste Japans hereinbrach und das darauf folgende Erdbeben weite Teile des Landes zerstörte. Shimomura war zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Heimatstadt Kamaishi in der Region Tohoku. „Als das große Erdbeben Ostjapan heimsuchte, lebte ich in Tokyo. In Tokyo selbst war das Beben so stark zu spüren, dass man meinen konnte, die Kanto-Region sei das Epizentrum gewesen. In Wirklichkeit traf es die Region Tohoku am stärksten“, denkt er zurück. Viele Leute seines Alters hätten sich daraufhin über Twitter, Facebook und E-Mail verbunden. „Lasst uns etwas für unsere Heimatstadt tun, in der wir geboren und aufgewachsen sind!“, sei der Tenor gewesen.

Der 286-Meter-Lauf kann Leben retten. - Idaten

Shimomura hatte seine Mission gefunden. Denn auch er wollte den Wiederaufbau unterstützen. Die Idee des „Idaten“-Wettlaufs war geboren.

Aus der Trauer lernen

„Damit möchte ich die entstandene Trauer in eine Lektion verwandeln, die möglichst viele Leben rettet bei Tsunamis, die in den nächsten Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten noch kommen werden“, sagt der Vater einer eineinhalbjährigen Tochter. Denn die Gefahr ist nicht gebannt. Kamaishi ist von Bergen und dem Meer gesäumt. Mit Tsunamis, Sturmfluten, überlaufenden Flüssen und Erdrutschen muss man dort immer rechnen. „Es ist wichtig, über gefährliche Stellen Bescheid zu wissen, und sich auf den Notfall vorzubereiten. Ich denke, dass es da bei den Bewohnern ein hohes Maß an Bewusstsein darüber gibt.“

Damals, als sich die Flutwelle bis zu 22 Meter hoch aufbäumte und alles niederwalzte, rannten die Bewohner Kamaishis verzweifelt um ihr Leben – Eltern mit ihren Kindern, Alte und Gebrechliche. Viele fanden Zuflucht im Hof des buddhistischen Senjuin-Tempels. 26 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Hügel errichtet, konnten ihnen die Massen dort oben nichts anhaben. Doch fast 1300 der 12.500-Einwohner-Stadt haben es nicht geschafft. Einige sind zurückgerannt, um Angehörige und Habseligkeiten aus den Häusern zu retten, andere liefen zu spät los. Das bezahlten sie schließlich mit ihrem Leben.

Lebenskraft kehrt zurück

Deshalb organisiert Shimomura einen 286-Meter-Lauf auf den Hügel und in den rund 1200 Leute fassenden Tempelhof. „Ziel der Veranstaltung ist natürlich nicht, zu gewinnen, sondern den Leuten spielerisch zu vermitteln: ,Fliehe so schnell wie möglich in die Höhe, wenn ein Tsunami auftritt!‘.“ Die Teilnahme ist kos­tenlos und es gibt nichts zu gewinnen. Außer: das Leben, wenn aus dem Spiel Ernst wird. Sie sind dann Glücksmenschen. Diesen Titel erhalten die Sieger samt einer Urkunde von den Mönchen des Tempels und einen kleinen Sachpreis. „In diesem Jahr hatten wir die bisher größte Anzahl an Teilnehmerinnen, das waren 154 Personen“, freut sich Shimomura.

Ein Siegerfoto vor dem Tempel. - Idaten

Er selbst mischt sich nicht mehr unter die Läufer – zu viel hat er mit der Organisation um die Ohren. Doch nächstes oder übernächstes Jahr möchte er auf jeden Fall seine Tochter an die Hand nehmen und mit ihr zusammen laufen. Neben dem „Idaten“-Wettlauf hält der engangierte Japaner jährlich von Ende Februar bis Anfang März auch noch den „Kamaishi-Unterstützungsgipfel“ in Tokyo zum Austausch über die Situation des Wiederaufbaus. „Dieser Gipfel ist eine gute Möglichkeit für die in Kamaishi lebenden Menschen und jene, die einmal dort gelebt haben, ein wenig in Verbindung zu bleiben und Gedanken auszutauschen“, so Shimomura.

Der Wiederaufbau der Stadt gehe zwar voran, das Leben habe sich wieder normalisiert und die Bevölkerung habe wieder Kraft gewonnen. Dennoch hat die Katastrophe tiefe Spuren hinterlassen. „Diese Spuren der Verletzung finden sich auch in den Herzen der Bewohner.“ Einige hätten die Stadt verlassen. Es gab weniger Arbeitsstellen. Großeltern, deren Häuser zerstört wurden, zogen zu den Kindern oder Enkelkindern in eine andere Gegend.

Shimomura glaubt nicht, dass jemand aus Angst die Heimat verlassen hat. Doch bei vielen kommt eine nervöse Stimmung auf, wenn sich der 11. März nähert. „Die positive Atmosphäre überwiegt. Mit Vorfreude geht Kamaishi auf Events, wie den Rugby-Weltcup diesen Herbst, zu. Ich wünsche mir, dass die traurigen Ereignisse global zumindest ein bisschen weniger werden und viele Menschen mit einem Lächeln im Gesicht leben können.“