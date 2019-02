Southampton: Auf einer Welle durch die Stadt der Schiffe

Wer mit dem Kreuzfahrtschiff nach Southampton kommt, entscheidet sich oft für den Ausflug nach London. Mit dem Shuttle-Bus geht es von der englischen Südküste zweieinhalb Stunden in die Hauptstadt – eng getaktet eine Handvoll Hotspots abhaken und ein Selfie vor dem Buckingham Palast. Das ist die eine Möglichkeit. Option Nummer zwei: in Southampton bleiben und auf eigene Faust losziehen. Zum Beispiel auf der nach dem berühmten Schiff „Queen Elizabeth II“ benannten „QE2 Mile“ mit ihren schönen alten Fachwerkhäusern. Diese Passage beginnt in Hafennähe und geht in die Fußgängerzone über.

Wo die Titanic ablegte

Die Stadt, die einst vom Schiffsbau lebte, ist architektonisch gesehen ein charmantes Nebeneinander von exzentrischem Design und glanzvoller Kreuzfahrthistorie. Ragt hier das gerade fertig gestellte gläserne „Harbour Hotel“ wie eine überdimensional große Luxusjacht in das neue Hafenviertel „Ocean Village“ – steht um die Ecke an der Canute Road eine Backsteinvilla. Sie beherbergte früher den Sitz der Reederei „White Star Line“. Dort heuerten im Frühjahr 1912 Offiziere, Heizer und Schiffsjungen für die Jungfernreise der „Titanic“ an, berichtet der Historiker Jake Simpkin auf einem Stadtspaziergang.

Die Shoppingmall WestQuay ist Treffpunkt von Familien und Studenten. - iStock Editorial

Um das legendäre Schiff, das hier am 10. April ablegte, dreht sich vieles in der Stadt. Das war auch dem Österreicher Ralph Hasenhüttl bewusst, als er im vergangenen Dezember seinen Job beim Fußball-Klub der Stadt angetreten hat: „Die Titanic ist hier weggefahren. Ich hoffe, ich krache nicht in den ersten Eisberg, der auf mich wartet“, sagte er bei seiner Vorstellung.

Obwohl in dem nahe am Ocean Village gelegenen St. Mary’s Stadium bereits Hymnen auf den Trainer aus Österreich angestimmt worden sind, kämpft der FC Southampton seit einigen Spielen wieder gegen den Abstieg. Manch ein Fan gibt sich nach Niederlagen dem Alkohol hin. Wenn schon diese Art der Frustbewältigung, dann mit Stil am Jachthafen: die „Pitcher & Piano Bar“. Ein idealer Platz für einen Cocktail. Oder soll es ein klassischer Afternoon Tea mit Scones und Gurkensandwich sein? Das „Grand Café“ in einem ehemaligen Nobelhotel am Hafen versucht, mit pinkfarbenen Pols­tern an die Kreuzfahrthistorie und die goldenen 20er-Jahre anzuknüpfen.

Im Rausch das Schiff verpasst

Gut erhalten: „The Grapes“, der Pub, aus dem die Heizer Alfred, Tom und Bertram Slade am 10. April 1912 taumelten, als die Titanic-Schiffshörner das Ablegen ankündigten.. Die Oxford Street ist ein beliebter Treffpunkt, wenn es darum geht, in Southampton preisgekrönte Küche („Oxford Brasserie“), einen Treffpunkt mit Live-Konzerten unter einem zwölfarmigen Kronleuchter („Simons Bar & Restaurant“) zu erleben oder bis spät in die Nacht Salsa zu tanzen (in der „Medbar“). Im „Equinox Gentleman’s Refinery“ kann man sich vorher stilgerecht rasieren und frisieren lassen, was zu Zeiten der Slade brothers vermutlich erschwinglicher war als heute. Die Jungs haben damals in ihrem Rausch übrigens das Schiff verpasst – und seinen Untergang.

Die Oxford Street ist bekannt für ihre Restaurants. - APA (dpa/gms/Lisa Schšnemann)

„Man kann hier an jeder Ecke Geschichte erleben – eine Kirche aus dem elften Jahrhundert, einen Pub von 1220“, sagt Dan Umfleet. Das hat für den US-Amerikaner und seine indische Frau Dishi den Ausschlag gegeben, sich ausgerechnet in Southampton niederzulassen.

Beide wollten ihren Berater-Job an den Nagel hängen und hatten genug Enthusiasmus, wenige Schritte vom historischen Seefahrerheim entfernt ein winziges Kaffeehaus zu eröffnen – das inzwischen als bestes in ganz Hampshire ausgezeichnete „The Docks Coffee House“. Und die beiden beauftragten die Künstlerin Caroline Misselbrook, damit sie die eindrücklichsten historischen Hotspots Southamptons in einer handgemalten Karte an die Wand bringt.

Von der Kirche in den Pub

Die gotische Pfarrkirche St. Michael von 1070 ist einen kurzen Spaziergang entfernt in der Altstadt zu finden – wie auch der sehenswerte Pub „Duke of Wellington“ in einem historischen Fachwerkbau an der Ecke Bugle Street

In der Altstadt liegt die Schiffsfahrtsgeschichte quasi auf der Straße. - iStockphoto

Vyse Lane. Als ein gutes „Real Ale“ empfehlen Victor und Lynn Taylor – wortkarger Wirt der eine, warmherzige Wirtin die andere – einhellig das in Southampton gebraute „Swordfish“. Eine dazu bestellte, äußerst schmackhafte Portion Fish & Chips ist eine gute Grundlage für weitere Aktivitäten.

Am Rande der Altstadt führt die High Street zum alten Stadttor, dem von den Normannen erbauten „Bargate“, und zu den begehbaren Resten von dem, was von der mittelalterlichen Stadtmauer und ihren Türmen nach der Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs stehen blieb. Von oben schauen die Gäste heute bis hinüber zu einem der vier Terminals, wo die Kreuzfahrtschiffe festmachen. Insgesamt verzeichnet Southampton mehr als 1,7 Millionen Passagiere im Jahr.

Nicht nur für Kreuzfahrtgäste wurde die Shopping Mall Westquay auf dem Gelände der ehemaligen Kabelwerke Pirelli um einen spektakulären Glasbau der Londoner Architekten Acme Space erweitert: Es beherbergt 21 Res­taurants und ein Multiplex-Kino. Hier treffen sich Familien und kleine Gruppen der rund 40.000 Studenten Southamptons.

Wem das zu viel Wirbel ist, der setzt mit einer kleinen Fähre in 20 Minuten nach Hythe am Rande des New Forest über – was sich schon wegen der historischen Kleinbahn „Hythe Pier Train“ mit den original erhaltenen Waggons von 1881 lohnt, die vom Fähranleger bis ganz ins Stadtzentrum verkehrt.

In Hythe starten verschiedene Busse, natürlich nicht nach London, sondern in den Nationalpark New Forest mit alten Eichen, Mooren und Heidekrautfeldern. Mitunter müssen die Fahrer, die hier südwestlich von Southampton unterwegs sind, den Fuß vom Gaspedal nehmen: Wilde Ponys haben nämlich Vorrang. (TT, APA, dpa)