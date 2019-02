Die lang ersehnte Auferstehung des Glungezers

Von Judith Sam

Caroline Cartano reckt die Nasenspitze in Richtung Sonne. Den Himmel über dem Glungezer durchziehen zwar Wölkchen, doch die Temperatur ist angenehm frühlingshaft. „Bei dem Wetter heute wäre es kein Problem gewesen, im alten Sessellift auf den Berg zu rattern“, sagt die Skifahrerin. Trotzdem genießt sie die Auffahrt in der Gondel, die den Doppelsessellift seit dem 22. Dezember letzten Jahres ersetzt.

Bis zu diesem Tag dauerte die Fahrt zur Mittelstation des 2677 Meter hohen Berges oberhalb von Tulfes 15 Minuten. Eine Geduldsprobe – besonders an kalten Tagen, weil der 50 Jahre alte Lift weder beheizt war noch eine Wetterhaube hatte. Kein Vergleich mehr zu heute: Jetzt überwindet man die 1,7 Kilometer lange Strecke in 6,5 Minuten.

Die neue Glungezer-Bergstation wurde im Dezember letzten Jahres eröffnet. - Vanessa Rachlé/ TT

Nicht überlebensfähig

„Wir wollten uns die neue Bahn anschauen, weil wir gehört haben, dass dieses Skigebiet ohne sie nicht mehr lange überlebensfähig gewesen wäre“, erzählt Cartanos Begleiter Florian Doll, während er seinen Helm aufsetzt. Höchste Zeit, denn die Gondel gleitet gerade in die Bergstation.

Doll und Cartano schnappen sich ihre Brettln und stapfen in den Schnee. Der knirscht unter ihren Schritten. Die beiden zögern kurz, ob sie vor der ersten Abfahrt einen Einkehrschwung ins Halsmarter machen sollen, um die Sonne, die sich inzwischen durch die Wolken gekämpft hat, zu genießen. Doch fast alle Plätze der Terrasse des Bergrestaurants sind belegt.

Um die neuen Gondeln zu sehen, entschieden sich Caroline Cartano und Florian Doll fürs Skifahren am Glungezer. - Vanessa Rachlé / TT

Skikurs am Glungezer

Nicht zuletzt, weil Kinder der Skischule gerade eine Pause einlegen. Zwei Dutzend junger Skifahrer wuseln um einen der großen Holztische. Skilehrerin Leonie Bernauer hat alle Hände voll zu tun – vom Handschuh-Anziehen bei den ganz Kleinen bis zum Saft-Einschenken bei den Größeren.

Maschinist Thomas Klingenschmid sorgt dafür, dass die neue Gondel reibungslos läuft. - Vanessa Rachlé / TT

„Heuer bieten wir hier erstmals Skikurse an. Bisher waren wir in Mieders. Der alte Glungezer-Lift war zu unsicher. Man hört ja immer wieder von Unfällen, wo Kinder aus solchen Liften stürzen“, sagt die Skilehrerin. Die Gondel hingegen sei optimal für Skikurse. Kaum ausgesprochen, erhebt sich Bernauer, um ihren Schützlingen in die Skibindung zu helfen.

Walter Höllwarth, Geschäftsführer der Glungezer-Bahn, hat ein Konzept für die „Erneuerung“ des Berges erstellt. - Vanessa Rachlé / TT

„Weiter geht’s. Dieses Wetter muss man nutzen“, sagt die Skilehrerin – was man jedoch kaum versteht, weil ihre Worte vom Gejauchze der Kinder übertönt werden.

Kein Jännerloch mehr

Die Euphorie über die neue Liftanlage zieht sich quer über den Berg. Den Besitzern des Larchnhittls an der Talstation der Glungezer-Bahn, Maria und Reinhard Angerer, hat die Gondel etwa mehr Besucher beschert: „Wir hatten die Hoffnung, dass die Gondel realisiert wird, schon fast aufgegeben. Schließlich hat der frühere Liftbesitzer mehrfach angekündigt, den Lift endgültig zu schließen. Aber jetzt sind wir umso glücklicher.“

Auch für Walter Leitner, Pächter des Alpengasthofs Halsmarter, und seine Tochter Katharina Parger ist die Gondel ein Gewinn: „Jetzt können wir endlich mit den umliegenden Skigebieten mithalten. Bisher haben wir das Jännerloch immer gespürt. Heuer erstmals nicht. Außerdem kommen mehr Innsbrucker herauf. Gerade an Tagen, wenn die Patscherkofelbahn wegen Sturm geschlossen ist.“ Gut 70 Prozent von Leitners Gästen seien Einheimische.

Skilehrerin Leonie Bernauer ist heuer erstmals mit ihren Kindern am Glungezer. - Vanessa Rachlé / TT

Dass der Glungezer der Hausberg vieler Tiroler ist, war sein Glück. „Der Berg wäre nämlich fast ,gestorben‘, hätten ihn die Einheimischen nicht gerettet“, sagt Walter Höllwarth, Geschäftsführer der Glungezer-Bahn. Der alte Lift stand kurz vor der Stilllegung: „Weil die Anlage zu altmodisch war. Hinzu kam, dass die hohen Investitionskosten für eine neue Bahn ein zu großes Risiko für die Besitzer darstellten.“

Reinhard und Maria Angerer vom Larchnhittl haben mehr Gäste. - Vanessa Rachlé / TT

Im Jahr 2010 übernahmen schließlich die Gemeinde Tulfes und der Tourismusverband den Betrieb. Die Sanierung, von der viele Einheimische träumten, scheiterte jedoch jahrelang an der Finanzierung.

„2018 bekamen wir dann die Zusage von 19 umliegenden Gemeinden, dass sie 3,7 Millionen zuschießen würden, wenn wir ein Gesamtkonzept für den Berg vorlegen“, erinnert sich der Zillertaler. Die Chance galt es zu nutzen: „Am 31. Juli 2018 waren alle Verträge unter Dach und Fach. Tags darauf haben die Bauarbeiten für die Gondelbahn begonnen – die in der Spitzenzeit von vier Monaten absolviert waren. 7,2 Millionen hat die Bahn gekostet.“ Insgesamt stehen Höllwarth für die „Auferstehung des Glungezers“ 16,5 Millionen zur Verfügung – eine stolze Summe, die durch Gelder der Eigentümer, der Gemeinden, dem Tourismusverband und durch Förderzusagen des Landes zustande kam.

Katharina Parger und Walter Leitner von Halsmarter haben wegen der neuen Bahn mehr Gäste. - Vanessa Rachlé / TT

Die Gondel sei nur der Anfang gewesen. Höllwarth hat viel mehr vor: „Diesen Sommer kommt die Beschneiungsanlage für das Areal. Der Speichersee ist unter der Tulfeinalm geplant und soll einen Wasserspielplatz für Kinder beinhalten.“ 2020 wird der alte Schlepplift – von Halsmarter bis zur Tulfeinalm – ersetzt: „Wobei wir noch nicht wissen, ob in Form einer Gondel oder eines Sessellifts.“

Sollte von den 16,5 Millionen dann noch etwas übrig sein, hat Höllwarth Pläne zur Genüge: „Es würde sich anbieten, unter der Gondeltrasse eine Abfahrt zu machen, die direkt zur Talstation führt. Die bestehende Abfahrt wird nämlich nicht mehr präpariert, weil sie die Straße kreuzt und wir die Verantwortung nicht übernehmen. Außerdem braucht es mehr Parkplätze. Und wie wäre es mit einem Klettergarten für den Sommer?“

Als Dankeschön für die 19 finanzierenden Gemeinden ist jede der 20 Gondeln mit dem Namen einer Gemeinde beschriftet. Eine gute Idee, die allerdings das Nervenkostüm so mancher Mama strapaziert. Ein kleines Mädchen weigert sich nämlich gerade, die Talfahrt anzutreten. „Ich will in der Tulfes-Gondel fahren“, quengelt es und wartet beharrlich, bis die Gondeln „Hall“, „Lans“ und „Patsch“ vorbeigezogen sind. Dann fährt endlich „Tulfes“ ein und das Mädchen erlaubt seiner Mama gnädig einzusteigen.

Solche Szenen erheitern Thomas Klingenschmid. Der Maschinist kümmert sich um den reibungslosen Ablauf beim Ein- und Aussteigen in der Bergstation Halsmarter: „Die neue Bahn ist zwar wartungsintensiver, doch das tägliche Arbeiten ist weniger anstrengend. Beim Sessellift mussten wir jeden einzelnen Ski in den Lift laden und so manchem Pensionisten beim Aussteigen helfen.“

Sessel zu verkaufen

Klingt, als trauert niemand dem alten Lift nach. „So kann man das nicht sagen“, widerspricht Höllwarth. Der Sessellift habe durchaus noch Fans: „Fahren will damit keiner mehr, darauf sitzen schon. Wir haben einige der 170 Sessel der alten Bahn verkauft.“ Die stehen jetzt wohl in so manchem Tiroler Garten oder Designer-Wohnzimmer. Was spricht auch dagegen, sich ein bisschen Glungezer-Nostalgie nach Hause zu holen? Hauptsache, man muss beim Sitzen auf den Sesseln nicht mehr frieren.