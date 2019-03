Von Gerlinde Tamerl

In Ihrem neuen Buch liest man über das Altern: „Das Problem des Älterwerdens ist nicht, dass man alt wird, sondern dass man jung bleiben will.“ Wie geht es Ihnen? Sie werden bald 93.

Lotte Tobisch: Ich habe damit kein Problem. Und ich sage Ihnen auch, warum: Ich hatte eine wunderschöne Mutter, aber ab 50 hat sie sehr darunter gelitten, dass sie älter wurde. Ich dachte: „Das passiert mir nicht.“ Man kann doch machen, was man will: sich schön operieren lassen oder sich tausend Cremen ins Gesicht schmieren. Die Jahre kriegt man deshalb ja doch nicht weg. Ich bin ausgesprochen gerne alt. Man muss sich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, denn wer soll einem noch schaden? (lacht) Natürlich braucht man etwas Glück, denn der Kopf muss funktionieren. Traurig ist, wenn ein Mensch seine Persönlichkeit verliert, weil er sich geistig auflöst.

Sie sind mit Ihrem Leben also zufrieden?

Lotte Tobisch wurde 1926 in Wien geboren. Von 1981 bis 1996 organisierte sie den Wiener Opernball. Derzeit ist die 93-Jährige als Präsidentin des Vereins „Künstler helfen Künstlern“ aktiv. - Fritthum

Tobisch: Nein. (lacht) Zufrieden war ich nie, deshalb habe ich ja mit 90 angefangen, Zeitungskolumnen zu schreiben, und das, obwohl ich vorher in meinem Leben nie geschrieben habe. Man muss immer etwas Neues anfangen.

In einer Kolumne ist zu lesen: „Ich habe mein Leben lang Dinge getan, die keiner verstanden hat.“ Welche Dinge waren das?

Tobisch: Wenn heute Leute zu mir kommen und sagen, dass sie sich an mir ein Beispiel nehmen wollen, dann kann ich nur sagen: „Um Gottes Willen, bitte tun Sie das nicht.“ Wissen Sie, ich war nicht nur schwer erziehbar, sondern unerziehbar. (lacht) Ich habe lauter verrückte Sachen gemacht. Das fängt schon damit an, dass ich mir einen Mann ausgesucht habe, der 37 Jahre älter war als ich.

Haben Sie es nie bereut, mit einem so viel älteren Mann zusammen zu sein?

Ihr neues Buch „Auf den Punkt gebracht“ (Amalthea) ist soeben erschienen. Es versammelt ihre Zeitungskolumnen zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Tobisch tippt noch heute gerne auf ihrer guten alten Olympia-Schreibmaschine. - Fritthum

Tobisch: Erhard Buschbeck war Chefdramaturg am Wiener Burgtheater und hat mir das geboten, was mich interessierte. Ich habe es nie bereut, aber ich habe dafür auch einen hohen Preis bezahlt. Nach zwölf Jahren war’s vorbei, und er ist gestorben. Es gibt einen schönen Satz von Hugo von Hoffmannsthal: „Man ist dazu da, dass man’s erträgt, und in dem ‚Wie‘, da liegt der ganze Unterschied.“ Diesen Satz habe ich verinnerlicht.

Sie haben sich sogar 2017 noch politisch engagiert. Wie erklären Sie sich, dass nur so wenige Frauen in die Politik gehen?

Tobisch: Ach, die Frauen sollen mit diesem Gejammer aufhören. Nach dem Krieg waren diese Kritikpunkte berechtigt. Ich bin schon 1950 aus der großbürgerlichen Gesellschaft ausgebrochen, weil ich mich selbst verwirklichen wollte. Das hat mich viel Kraft gekostet. Heute können Frauen alles erreichen, wenn sie das wollen.

Frauen sind aber in vielen Lebensbereichen noch benachteiligt.

Tobisch: Ja, vielleicht, wenn sie Kinder haben, weil die Betreuung noch nicht optimal funktioniert, und wenn es um die Pensionen geht. Da ist noch viel zu tun.

Sie haben 16 Jahre lang den Opernball organisiert. Können Sie sich noch immer für den Ball der Bälle begeistern?

Tobisch: Für Bälle habe ich eher wenig übrig, aber ich organisiere gerne. Deshalb bin ich immer zum Opernball gestanden. Es gibt Menschen, die glücklich sind, wenn sie da hingehen können. Ich mache Menschen gerne glücklich.

Sie sind aus Ihren adeligen Familienverhältnissen zwar ausgebrochen, plädieren aber für Pflichtstunden bei der Benimmschule Elmayer. Warum?

Tobisch: Schauen Sie, es gibt einen berühmten Satz: „Wer in der Jugend kein Revolutionär ist, hat kein Herz. Wer es im Alter immer noch ist, hat keinen Verstand.“ Es ist wichtig, Grenzen niederzubrechen, wenn man jung ist. Aber die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die der anderen beginnt. Man kann auf dieser Welt einfach nicht tun, was man will.

Waren Sie schon einmal zu Besuch in Innsbruck?

Tobisch: Ja, sogar schon öfters. Ich liebe diese Stadt sehr. Ich war mit dem Schriftsteller Ludwig von Ficker befreundet und habe ihn oft in Mühlau besucht. Wenn jedoch der Föhn geweht hat, dann habe ich ziemlich gelitten.