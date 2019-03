Aschbacher: „Der Weltraum hilft uns, auf der Erde zu überleben“

Von Matthias Christler

Als Josef Aschbacher sieben Jahre alt war, landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Auf einem alten Fernseher nahm er das weltbewegende Ereignis eher als ein schwarz-weißes Rauschen wahr. Ihm genügte aber schon der Blick in den Nachthimmel über dem Wilden Kaiser, um sich für ein anderes Leben als das am Bergbauernhof zu entscheiden. Vor knapp drei Jahren wurde der Tiroler zum Direktor für Erdbeobachtung bei der Europäischen Weltraumagentur ESA ernannt. Die Satelliten, die er ins All schickt und überwacht, erfassen jeden Winkel der Erde und erkennen das große Ganze.

Keine andere Abteilung bei der ESA hat ein so großes Budget wie die Erdbeobachtung. Sind Ihre Kollegen, die gerne einen Rover zum Mars schicken würden, neidisch auf Ihre Möglichkeiten?

Josef Aschbacher: Wir stehen nicht im Wettbewerb, weil wir die Begeisterung für den Weltraum teilen. Da ist es egal, ob man zum Mars schaut, zum Mond oder zur Erde. Der kleine Unterschied ist, dass wir auf diesem Himmelskörper wohnen. Mit der Erdbeobachtung können wir beitragen, unseren eigenen Lebensraum zu verbessern und natürlich sichtbar zeigen, was sich verändert. Das ist wichtig, um eingreifen zu können und gewisse Schäden zu verhindern.

Geben Sie uns bitte ein Beispiel, was Ihre Satelliten erkennen?

Josef Aschbacher erkennt durch Erdbeobachtungen auch die dramatischen Veränderungen durch die Klimaerwärmung. - iStockphoto

Aschbacher: Vereinfacht gesagt vermessen wir das System Erde und die Veränderungen der Atmosphäre, der Ozeane, der Landoberflächen. Das alles ist ein komplexes Gefüge. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele: Erstens, den Einfluss der Klimaerwärmung auf die Tourismusgebiete. Bei der Schneebedeckung sehen wir vom Weltraum aus ganz eindeutige Trends. Die globale Klimaerwärmung der letzten Jahrzehnte war im Schnitt ein Grad Celsius, in den Alpenbereichen waren es zwei Grad. Mit Hilfe der Satelliten kann man Warnsignale senden und die Leute informieren, wie die Situation in 10, 20, 30 Jahren sein wird.

Worauf müssen wir uns in Tirol einstellen?

Aschbacher: Es gibt Prognosen, dass in ein paar Dekaden keine Gletscher mehr zu sehen sein werden, und das sind meiner Meinung nach erschreckende Aussichten. Wir müssen überlegen, wie man ganze Wirtschaftszweige umstellt. Wir als Menschheit verändern unseren Lebensraum drastisch. Das Ziel ist, dass der Schaden minimiert wird, ein gewisser Schaden wird eintreten.

Und Ihr zweites Beispiel?

Aschbacher: Das betrifft die Landwirtschaft, auch da beobachten wir problematische Veränderungen, etwa in Afrika. Wenn die Produktivität dort drastisch nach unten geht, führt das zu Konflikten, und das führt zu Emigration, was wiederum zu Migration in Europa führt. Ein Problem in Afrika ist also ein Problem in Europa. Das lässt sich nicht voneinander abgekoppelt betrachten. Deshalb sind Satelliten ein fantastisches Mittel, um diese globalen Informationen zu bekommen und frühzeitig zu warnen. Insofern ist der Weltraum ein Teil der Gesellschaft und der Politik geworden.

Wirkt sich der Rechtsruck in Europa auf Ihre finanziellen Mittel aus? Heißt es nach einem Regierungswechsel, wir müssen das Geld auf der Erde ausgeben und nicht weit entfernt im All?

Aschbacher: Ich glaube nicht. In allen Ländern in Europa und auch in den USA hat der Weltraum, unabhängig von der aktuell regierenden Partei, eine hohe Priorität. Ich lebe in Italien und hier habe ich schon alle möglichen Farben und Schattierungen von Regierungen gesehen, aber alle haben sich immer sehr verpflichtet für diesen Forschungsbereich gezeigt. Die Politik hat erkannt, dass der Weltraum uns hilft, um auf der Erde zu überleben und uns einen guten Lebensraum zu schaffen.

Sie sind am Wilden Kaiser aufgewachsen. Wie hat sich dort Ihre Sehnsucht nach dem Weltraum entwickelt?

Aschbacher: Es war ein Paradies, wir haben weit weg vom Zentrum des Dorfes gelebt, so dreieinhalb Kilometer. Wenn ich da in der Nacht auf ein entlegenes Feld gegangen bin, war es putzdunkel. Von dort in den Nachthimmel zu schauen, war schon eine tolle Erfahrung. Und das ist heute noch so.

Dank Ihrer Arbeit können Sie mit Satelliten von oben auf die Erde schauen. Welcher Anblick fasziniert Sie am meisten?

Aschbacher: Da gibt es so viel, vor allem, wenn man erkennt, wie kunstvoll unsere Erde manchmal gestaltet ist. Zum Beispiel eine Insel im Pazifik, die wie ein Herz geformt ist. Oder Aufnahmen vom Atlas-Gebirge in der Mitte der Sahara. Beobachtet man das im multispektralen Bereich (darin sind Informationen über elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge enthalten, Anm.), bekommt man wunderschöne Farben, das sind fast Kunstwerke, wie Ölgemälde.

Und was denken Sie, wenn Sie Ihre Heimat von oben betrachten?

Aschbacher: Europa bei Nacht sehe ich mir immer wieder gerne an. Man sieht nur die Lichtquellen, aber keine Grenzen zwischen den Ländern. Aber die Menschen auf der Erde streiten sich mit ihren Nachbarn, da denke ich mir oft bei dem Blick von oben, um Gottes Willen, wozu das Ganze? Das ist doch wirklich nicht notwendig.