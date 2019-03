Dreitägiger Kirchtag für Skifans auf dem Zettersfeld

Die Marke Terrassen­skilauf der Lienzer Bergbahnen soll um eine Facette reicher werden. Vom Freitag, 22. März, bis Sonntag, 24. März, veranstalten Gastgeber rund um das Skigebiet Zettersfeld den ersten Ski-Kirchtag unter dem Motto „A Bier und a Musi".

Bekannt und bewährt ist der Hotelcup, der am Freitag um 10.30 Uhr beginnt. Um 11 Uhr erfolgt der Start zu einem Fassdauben-Gaudirennen mit einigen Hindernissen, die zugehörige Raceparty auf der Alm ist für 14.30 Uhr angesetzt. Am Freitagabend serviert das Brauhaus Falkenstein in der Pustertalerstraße in Lienz außergewöhnliche Biermenüs und lädt zur Bierverkostung. Die Vormittage am Samstag und am Sonntag eröffnet jeweils ab 8 Uhr das Hotel Holunderhof direkt gegenüber der Talstation der Zettersfeld-Gondelbahn mit einem Kirchtagsfrühstück. Am Samstag ab 11 Uhr nimmt der Ski-Kirchtag auf der Mecki's Dolomiten-Panoramastubn mit einem Frühschoppen weiter Fahrt auf. Livemusik bieten die Wirte in der Naturfreunde-Hütte, auf der Alm und bei Mecki's. Erlesene Bierspezialitäten der Brauunion lassen Diplom-Biersommeliers auf den Terrassenskilaufhütten verkosten. Bereits ab 15 Uhr lädt die Tenne neben der Talstation zur Kirchtagsparty.

Am Sonntag um 11 Uhr erwartet die Gäste ein Bieranstich im Berggasthof Faschingalm, die Gastgeber haben ebenfalls Livemusik im Angebot. Auf allen Terrassenskilaufhütten im Gebiet servieren die Wirtsleute ein Weißwurstfrühstück.

Die Lienzer Bergbahnen bieten an diesen drei Tagen Sondertarife für die Berg- und Talfahrt mit der Zettersfeld-Gondelbahn an. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder fünf Euro. Der Skibetrieb am Zettersfeld läuft noch bis zum 31. März. Das Skigebiet Hochstein hat den Betrieb bereits eingestellt. (TT, bcp)