KUlinaria im Mai in Kufstein: Inspiration, Gesellschaft und Genuss

Ebbs, Kufstein – Köstliche Spezialitäten aus der ganzen Welt – dafür steht Streetfood. Feinschmecker und Leckermäuler werden beim vierten KUlinaria Genussfestival & Street Food Markt vom 8. bis 18. Mai in der Region Kufsteinerland wieder zur Höchstform auflaufen. Und weil nicht nur Essen glücklich macht, sorgt Edelstoff, der Markt für junges Design, am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Mai, im KulturQuartier für frischen Wind.

Ein fixer Bestandteil der KUlinaria ist der Unterwirt in Ebbs mit seinem Projekt „food sharing“ am 11. Mai. Dabei wird eine große Tafel aufgebaut, Wiener Schnitzel und die Beilagen werden auf großen Platten und in Schüsseln serviert. „Dabei müssen die Leute miteinander reden, sich die Teller reichen und einschenken. Beim ‚food sharing‘ geht es nicht nur um die Nahrungsaufnahme“, erklärt Wirtin Sabrina Steindl bei der Projektpräsentation. Daneben werden mehrere Seminare und Workshops im Rahmen des Food-Festivals angeboten. Den Anfang macht am Mittwoch, 8. Mai, der Kufsteiner Friseur Hermann Troger. Von 19 bis 22 Uhr wird er im Vereinshaus das Haltbarmachen von Lebensmitteln mittels Fermentation erklären. Diese Art der Einlagerung wurde bereits im Mittelalter auf Schiffen eingesetzt und bewahrte die Menschen vor Vitaminmangelerkrankungen.

Am Samstag, 11. Mai, findet im DanKüchen Studio ein Low-Carb-Kochworkshop mit der Bloggerin Lisa Shelton statt. Eine Vielzahl von einfachen und schnellen Gerichten ohne Kohlehydrate wird dabei zubereitet.

Die Grundsätze der Ayurvedischen Wissensküche kann man am 18. Mai bei einem ganztägigen Workshop kennen lernen. Mehr Infos unter www.kufstein.com (be)