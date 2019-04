Sonnenaufgang, Mond und Sterne: Das sind die Leserfotos des Monats

Innsbruck - Ein Sonnenaufgang, der "Supermond" und der Sternenhimmel über Tirol: Das waren die Motive der drei TT.com-Leserfotos des Monats März, die von der Tiroler Tageszeitung und der Tirol Werbung gekürt wurden.

Martin Schellhorn, Andreas Haselwanter und Walter Codemo erhielten dafür ein "Tirol Goodie-Bag" im Wert von 50 Euro von Tirol Shop. Das sind die drei Siegerfotos:

Der Supermond am Krahberg bei Landeck. - Walter Codemo

Sonnenaufgang auf dem Gamskopf in den Kitzbüheler Alpen. - Martin Schellhorn

Der Sternenhimmel am Schlicker Seejöchl. - Andreas Haselwanter

Jetzt mitmachen

Zeigen auch Sie Ihren ganz persönlichen Blickwinkel auf unser Land. „Wofür schlägt dein Herz" ... Wir sind auf der Suche nach den besten Frühlings-Fotos von Tirol, die wir in unser Bildergalerie auf TT.com veröffentlichen. Einfach Fotos in der Galerie (grüner Button rechts oben) oder via leserfotos.tt.com selbst hochladen. #nofilterneeded

Jeden Monat werden von Tirol Werbung und der Tiroler Tageszeitung die drei besten Bilder gekürt. Zu gewinnen gibt es wieder ein "Tirol Goodie-Bag" im Wert von 50 Euro von Tirol Shop.Am Ende des Jahres wird dann unter allen Einsendungen das "Bild des Jahres" ausgezeichnet. Der Hauptpreis: Eine Übernachtung für zwei Personen und zwei Nächte in einer qualitätsgeprüften Rad- und Mountainbike-Unterkunft in Tirol.