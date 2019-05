33-Jährige bestieg Stubaier Seven Summits auf einem Bein

Die junge Sportlerin Jacqueline Fritz aus der Südpfalz hat die so genannten Seven Summits Stubai — sieben herausfordernde, charakteristische Gipfel im Tal — auf nur einem Bein und mit Krücken bewältigt. Fritz wurde als Teenager aufgrund eines Operationsfehlers das rechte Bein amputiert.

Heute ist die 33-Jährige Bergsteigerin sowie Kletterin im Bundeskader Deutschland. Während der Rehabilitationszeit nach der Amputation hat sie die Liebe zu den Bergen entdeckt und seitdem eine unbändige Leidenschaft entwickelt. Jedes Jahr arbeitet sie an einem Sommer- sowie einem Winterprojekt in den Bergen, das sie fotografisch und filmisch dokumentiert. Damit will sie anderen Menschen Mut machen und zeigen, dass das Leben trotz Handicap Spaß macht und einen Sinn hat. Zudem will sie bergsteigerisch zeigen, was mit Training und Vorbereitung alles möglich ist.

Nachdem sie gemeinsam mit ihrem Hund Loui und der Kamerafrau Laila Tkotz schon die Alpen überquert hat, fiel ihre Wahl aufs Stubaital. Nicht einmal zwei herbe Rückschläge, zuerst ein Trümmerbruch im Bein und danach noch ein Hüftbruch, konnten sie von ihrem Vorhaben abbringen. Im August 2018 ging es mit Unterstützung professioneller Bergführer los. Innerhalb von drei Wochen hat sie die Berge in Angriff genommen.

Welche Abenteuer, tollen Erlebnisse und neue Bekanntschaften Jacqueline, ihr Hund Loui und ihre Kamerafrau während der Umsetzung des Projekts im Stubaital gesammelt haben, verrät sie bei der Präsentation ihres Films „Huat o! — Oa Hax geat scho" am Samstag, 25. Mai, im Freizeitzentrum Neustift. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf in den Tourismusbüros Fulpmes und Neustift (7 Euro) oder an der Abendkassa (9 Euro) erhältlich. (TT)