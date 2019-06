„Das muss klingen wie ein Engerl auf der Wolke“

Legen die Musiker der Innsbrucker Brassband CBBB ihre Instrumente an die Lippen, fühlt man die Musik mehr, als sie zu hören. Sanfte Tönchen schmiegen sich ans Trommelfell. Sekunden später bläht sich die Musik auf. Durch die Innsbrucker Musikschule zucken harte Klänge. Akustische Blitze. Eine kecke Fanfare drängelt sich aus dem musikalischen Getümmel. Kurzum: Gänsehaut.

Um diese Vielfalt und Präzision zu erreichen, bedarf es viel Trainings. „Drei Stunden dauert eine Probe. Davon gibt es eine bis sieben pro Woche – je nachdem, wie nahe der nächste Auftritt liegt“, sagt Manuela Tanzer, die „Oma“ der Band. Frecher Spitzname. „Stört mich aber nicht“, beruhigt sie. Schließlich treffe er zu – ist Tanzer mit 23 Jahren doch die Älteste: „Unser Jüngster ist zwölf.“

Ein Alter, in dem andere lieber am Computer zocken als zu musizieren. Was motiviert die insgesamt 41 Musiker, jeden Tag zu üben, um das Niveau zu halten? „Die Band ist eine Familie“, schwärmt Antonia Kapelari. Die Innsbruckerin ist Gründungsmitglied des Orchesters, das allen Blechbläsern der Musikschule die Möglichkeit bieten sollte, miteinander zu musizieren. Seit der Gründung vor zehn Jahren zähmt Kapelari ihr Althorn in der CatchBasin Brass Band – wie der vollständige Name lautet: „Der Klang fasziniert mich, wenn alle spielen. Manchmal weine ich sogar fast, weil es mich so berührt.“

„Mir kommen fast die Tränen“

Beinahe ertappt, blickt die 20-Jährige zu Andreas Lackner – dem Dirigenten, Gründer, kurzum Chef der CBBB. Der Lehrer am Landeskonservatorium gesteht: „Ich werde oft auch so emotional, dass mir fast die Tränen kommen.“

„Echt jetzt?“, „Boah cool“, platzt es aus den Jugendlichen, wenn sich Lackner so outet. Was für eine entspannte Atmosphäre. Da wird rasch klar, dass die Band mehr Familie als rigorose Musikerschmiede ist. Spätestens dann, wenn Tubist Thomas Windbichler erklärt, was den Reiz der Musik ausmacht: „Unsere Töne klingen wie eine mächtige Gewitterwolke und nicht wie ein kleiner Furz.“

Der Schmäh rennt. Lackner lächelt und übersetzt: „Legen alle 41 Musiker los, klingt das anfangs wie Lärm. Die Herausforderung ist, sie aneinander anzupassen, sodass Tempo, Rhythmus, Lautstärke und Kraft harmonisch klingen. Es geht darum, Emotionen aus den Instrumenten zu kitzeln.“ Genug geplaudert. Zum Beweis setzen die jungen Virtuosen ihre Instrumente an. Ihre Wangen schwellen an. So manches Gesicht färbt sich rötlich – so groß ist der Druck, den sie aufbauen. Dutzende Finger hetzen über die Tasten. Die Töne aus Tanzers Kornett tänzeln leichtfüßig durch den Raum, gefolgt von behäbigen „Schritten“ aus dem Tuba-ähnlichen Euphonium des 18-jährigen Hubert Trockenbacher.

„Oha! Der Ton ist nicht optimal. Er muss klingen wie ein Engelchen, das auf einem rosa Wölkchen landet“, wirft Lackner ein und nickt einem seiner Schützlinge zu. Für Laien mag die Anweisung des Dirigenten dubios klingen. „Aber wir wissen, was er damit sagen will, und arbeiten an der Variation des Tons, indem wir Mundwinkel und Zunge anders bewegen“, erklärt Tubist Windbichler, während er sein elf Kilo schweres und 10.000 Euro teures Instrument auf dem Oberschenkel ablegt, um seine Arme kurz zu entspannen. Der 17-jährige Haller möchte seine Routine nutzen, um später Musiklehrer zu werden: „Wär’ geil.“ Die „Brass-Oma“ wiederum träumt von einer Karriere in einem internationalen Orchester. Ihre Chancen stehen gut. Sehr gut sogar. Hat CBBB, wo Tanzer für Solos eingeteilt wird, doch heuer die Europameis­terschaft der Brass Bands gewonnen: „Die Königsklasse! 2018 wurden wir Vizemeis­ter, heuer hat’s geklappt.“ Im schweizerischen Montreux ehrte die Jury die Tiroler im April mit 99 von 100 möglichen Punkten. „Mit Stücken wie ,Sanctuary‘ konnten wir überzeugen. Das ist mal leise, dann – Patsch – wird’s so laut, dass es nur mehr kracht“, begeistert sich Kapelari.

Passkontrolle vor dem Auftritt

„Beim Bewerb geht es sehr strikt zu. Erst gibt’s eine Passkontrolle, dann bekommt jeder ein Armband, das ihn identifiziert, dann bringt ein Guide die Band in den Umkleideraum, dann auf die Bühne“, ergänzt Jung-Musiker Trockenbacher. Während er spricht, schiebt er mit der Fußspitze einen Untersetzer für Blumentöpfe, der vor ihm am Boden steht, etwas beiseite. Handelt es sich dabei wieder um einen Band-Schmäh? „Nein. Darin fangen wir das viele Kondenswasser auf, das sich während des Spielens im Instrument sammelt“, erklärt der Erler.

Während er und seine Freunde weiter üben, nutzt Lehrer Lackner die Zeit für ein wenig Geschichtsunterricht: „Brass Bands entstanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts in britischen Kohlebergwerken. Sie sollten die Gemeinschaft fördern und die maroden Bergarbeiterlungen trainieren.“

Die Idee gefiel, sodass bald viele Firmen eigene Bands gründeten: „Und – wie könnte es anders sein – rasch folgten die ersten musikalischen Duelle. Das Wettbewerbswesen florierte. Bald gab es erste Komponisten, die eigens für Brass Bands Lieder kreierten.“

Blasmusik wird nämlich in verschiedenen Ensembles dargeboten: „Da gibt es etwa Big Bands, Posaunenchöre oder eben Brass. Im Unterschied zu anderen Blasmusikgruppen hat bei uns jeder seine fixe Aufgabe. Da darf keiner ausfallen.“ 2018, als CBBB im niederländischen Ultrecht bei einer Europameisterschaft antraten, wurden sogar vier Musiker aus Tirol eingeflogen: „Weil sie die schriftliche Matura hatten, nur für den Tag des Auftritts anreisten und nicht mit dem Rest im Bus fuhren.“

Brass Camp in Stams

Feuer gefangen? Wer sich vom Können der Brass Band überzeugen will, hat am 1. Juli Gelegenheit, wenn die Musiker beim Inns­brucker Promenadenkonzert auftreten. Oder man musiziert gleich selbst mit. „Von 27. Juli bis 3. August bieten wir ein Camp in Stams an, wo man in den Brasssound eintaucht“, erklärt Lackner, der dort unterrichtet.

„Wer dort teilnimmt, wird sich fühlen, wie in einem 500-PS-Boliden. Die Musik wirkt, als würde man beim Gasgeben in den Sitz gepresst“, versichert die „Brass-Oma“. Ein großes Versprechen. Aber wer den Enthusiasmus der Musiker erlebt, kauft ihnen das ab. Von null auf 100 in unter drei Sekunden. Versprochen.