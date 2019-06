Bike-Trails in Lienz: Auf Alban Lakata folgt Peter Sagan

Von Catharina Oblasser

Lienz – Zwei berühmte und erfolgreiche Radprofis haben ihren Namen für Bike-Strecken auf dem Lienzer Hochstein zur Verfügung gestellt: Einerseits Lokalmatador Alban Lakata, mehrfacher Mountainbike-Weltmeister, und zweitens Straßenradler Peter Sagan. Auch der Slowake ist mehrfacher Weltmeister in seiner Disziplin.

Die Downhill-Strecke, die nach Lakata benannt ist, führt von der Moosalm hinunter zur Talstation der Schlossberg-Bahn. Seit 2017 ist sie benutzbar. Neu ist der Peter-Sagan-Trail: Der Einstieg befindet sich bei der Sternalm, also ein „Stockwerk“ höher. Am Freitag hatte der Tourismusverband Osttirol zur offiziellen Eröffnung des neuen Biker-Angebots geladen.

Mit dabei: die drei Radprofis Lukas Pöstlberger, Gregor Mühlberger und Patrick Konrad. Sie sind Teamkollegen von Peter Sagan und sind zurzeit bereits zum dritten Mal auf Trainingslager in Osttirol. Um die Trails auf dem Hochstein auszuprobieren, haben sich die drei Straßenrad-Profis sogar eigene Mountainbikes gekauft. „Die Qualität des neuen Trails ist ausgezeichnet“, schwärmt Pöstlberger. Konrad pflichtet ihm bei: „Die Strecke ist abwechslungsreich und sehr schön.“

Der Sessellift zur Sternalm bekam Halterungen für Mountainbikes. Lukas Pöstlberger fährt damit zum Ausgangspunkt des neuen Sagan-Trails. - Oblasser

Die nach Sagan benannte neue Strecke ist 4,6 Kilometer lang und ebenso wie der Lakata-Trail als mittelschwer – rot – eingestuft. Sie hat zusätzlich eine schwarze, also schwere, Variante. Diese heißt „Welcome to the Jungle“ und ist 600 Meter lang. Übrigens habe der slowakische Spitzenradsportler nichts dafür verlangt, dass sein Name für den Trail am Hochstein verwendet wird, erklärt TVB-Obmann Franz Theurl.

Die Kosten für die Errichtung des Sagan-Trails betrugen insgesamt rund 200.000 Euro, erklärt Projektleiter Mario Tölderer vom TVB. „Aber wir haben Förderungen vom Land und auch von der Stadt Lienz bekommen. So blieb weniger als die Hälfte der Summe für den TVB zu zahlen.“ Die Lienzer Bergbahnen haben den Sessellift zur Sternalm außerdem mit Haken ausgestattet, an denen die Bikes bei der Bergfahrt befestigt werden können.

Mit dem neuen Trail ist die Entwicklung des Hochsteins als Bike-Berg noch lange nicht abgeschlossen. Ziel ist es, dass Lienz in den Pool der so genannten Gravity Card aufgenommen wird. „Das ist ein Kartenverbund, der die 20 besten Bikeparks in Europa umfasst“, beschreibt Tölderer. Was für die Aufnahme noch fehlt: ein blauer – also ein leichter – Trail, den es am Hochstein noch nicht gibt. „Aber wir arbeiten daran“, sagt der TVB-Projektleiter. Die anderen Bedingungen, wie das Vorhandensein von Gaststätten und einer Serviceeinrichtung, sind schon erfüllt. Auch den „Pumptrack“, einen künstlichen Rundkurs zum Üben, gibt es bereits bei der Talstation.

Darüber hinaus soll der Hochstein als Bike-Destination die Bilanz der Lienzer Bergbahnen aufpeppen. Je mehr Biker mit dem Lift hinauffahren, desto besser für den Umsatz, meint TVB-Obmann Franz Theurl. Mit Mehreinnahmen im Sommer könne man das Winter-Minus besser ausgleichen.