Fleißige Bienchen auf Wanderschaft: Neuer Stand in Sölden

Von Thomas Parth

Sölden – Das kurzzeitige Umsiedeln der Honigbienenvölker aus den Tallagen in die Gebirgsregionen ist eine lang geübte Tradition im Tiroler Oberland. Dabei nützen die Imker den Umstand, dass die Blüte in höheren Lagen erst im Frühsommer einsetzt. Die inzwischen, nach dem Winter, wieder erstarkten Völker können so das Nektar- und Pollen­angebot intensiv nutzen. Neben verschiedensten Alpenblumen sind es insbesondere die Alpenrosen, welche es den Honigbienen angetan haben. „Das Endergebnis aller Mühen ist schließlich der allseits beliebte Gebirgshonig aus Tirol“, weiß der Direktor der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) in Imst, Josef Gstrein.

Mit den Bienenvölkern der Imkerschule wurden bereits in den 1920er Jahren Wanderungen ins hintere Ötztal durchgeführt. Das war damals ein beschwerliches Unterfangen, gab es doch noch keine ausgebauten Straßen, und als Transportmittel fungierte ein Pferdefuhrwerk.

Der erste Wanderbienenstand wurde im Jahr 1926 in Pitzwald, Gemeindegebiet von Sölden, errichtet. Nach den Plänen von Engelbert Schöpf und dem fachlichen Input von Imkermeister Marcel Klotz konnte heuer ein neues Bienenhaus in Sölden errichtet werden. Dieses lässt auch hinsichtlich Zweckmäßigkeit keine Wünsche offen. Die Eröffnung und Segnung durch Söldens Pfarrer Josef Singer erfolgte vergangenen Freitag im Beisein von LHStv. Josef Geisler, BM Ernst Schöpf und Imkerbundpräsident Reinhard Hetzenauer. Sowohl die Prominenz als auch die anwesende Imkerriege zeigten sich begeistert vom neuen Schmuckstück. Insgesamt 25 Bienenvölker können hier untergebracht werden. Der neue Wanderbienenstand bietet optimale Bedingungen für die Imkerschule, und Standbesuche können hier willkommen geheißen werden.

