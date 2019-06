Wetterfee gewährt Blick hinter die Kulissen

Sie sind die Quoten-Kaiser nahezu jeder TV-Station, bieten Infotainment beim Smalltalk-Thema Nummer eins und liegen mit ihren Prognosen trotz High-End-Technik mitunter ordentlich daneben — die TV-Wettermoderatoren. RTL-Wetterfee Maxi Biewer genießt seit 36 Jahren in der deutschsprachigen TV-Landschaft hohe Popularitätswerte. Jetzt legt sie all ihre Erfahrungen, Anekdoten und ihr Hintergrundwissen in Buchform vor: „Ich mach' aus Regen Sonnenschein" (Eulenspiegel-Verlag). Am Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr gewährt sie in der Fachhochschule Kufstein im Rahmen eines sehr persönlichen Dialogs bzw. einer Lesung aus dem Buch einen spannenden Blick hinter die Wetterkarten. Die Moderatorin beantwortet in einem Talk zu Beginn Fragen und gibt persönliche Einblicke in ihr Leben als „Wetterfee". In der Lesung aus ihrem Buch nimmt sie die Zuschauer mit auf eine Reise hinter die Kulissen der TV-Shows. (TT)