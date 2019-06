Feuerwehr Weer blickte auf 125 Jahre wechselvolle Geschichte zurück

Das erste Ereignis, das 1894 in der Chronik von Weer vermerkt ist, war ein unerfreuliches: die größte Brandkatastrophe, die Weer je heimgesucht hat. In der Nacht auf den 5. April brach gegen Mitternacht beim Gasthaus Dornauer Feuer aus, das sich rasend ausbreitete. Zehn Häuser wurden zerstört. „Sämtliche Feuerwehren von Schwaz bis Innsbruck waren zur Rettung erschienen und haben eingegriffen. Nur ihnen ist es zu danken, dass nicht ganz Weer abgebrannt ist", heißt es in einem Bericht aus damaliger Zeit. Beim kürzlich gefeierten 125-Jahr-Jubiläum skizzierte Peter Hörhager die wechselvolle Geschichte der Feuerwehr. Er betonte, dass diese Katastrophe wohl mitent­scheidend für die Gründung der FF Weer gewesen war. Jedenfalls trafen sich am 28. Oktober 1894 rund 40 Weerer zur Gründungsversammlung. Zum ersten Kommandanten wurde der „Pircher"-Bauer Josef Arnold gewählt. Der aktuelle Feuerwehrkdt. Hannes Unterlechner schilderte den Ist-Zustand. Demnach beträgt der Mannschaftsstand 122 Männer und Frauen (78 Aktive, 30 Reservisten, 14 Jugendliche). 2018 absolvierte die FF Weer 44 Einsätze.

Sieben Mitglieder wurden befördert und Wilhelm Stock für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Gebhard Fenkiv und Alexander Narr erhielten das Verdienstzeichen in Silber. Der ehemalige Kommandant Martin Ortner wurde zum Ehrenmitglied ernannt. (TT)