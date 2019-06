Donna Leon: „Gebt Greta Thunberg den Nobelpreis!“

Sie leben nicht mehr in Venedig, sondern in der Schweiz. Warum?

Donna Leon: Ich lebte in meiner Wohnung wie in einer schönen Box, aber außerhalb wurde es aufgrund der Menschenmassen langsam bedrohlich. Das machte mich wütend und das entspricht nicht meinem Naturell. 30 Millionen Touristen kommen jährlich nach Venedig. Das war zu viel für mich. Ich lebe nun in Graubünden, in einem Ort mit 300 Einwohnern.

Die Venezianer leiden sehr unter den Touristenmassen. Aber haben nicht auch Ihre Brunetti-Bücher viele angelockt?

Leon: Vielleicht 5000 oder 10.000, aber doch nicht 30 Millionen. Und Menschen, die meine Bücher lesen, kommen nicht nach Venedig, um nach der Ponte Vecchio oder dem Kolosseum zu fragen. Sie wissen, dass diese Bauwerke in Florenz und Rom stehen. Ich weiß, das klingt snobistisch, aber die Art von Massentourismus, der in Venedig grassiert, hat nichts mit meiner Welt zu tun.

Sie sprechen sich auch schon sehr lange gegen die großen Kreuzfahrtschiffe aus, die Venedigs Lagune massiv schädigen. Geändert hat sich aber noch nichts, weil ...

Leon: ... die Stadtregierung nichts ändern will. Es wird zwar alle sechs Monate behauptet, man tue etwas. Aber das ist nur Publicity. Gerade gab es sogar einen Unfall. Solange damit so viel Geld verdient wird, wird alles so bleiben. Mich macht diese Ignoranz ganz verrückt.

Was halten Sie von der jungen Generation, die nun selbst gegen den Klimawandel protestiert?

Leon: Ich sage nur: Gebt Greta Thunberg den Nobelpreis. Die 16-jährige Schwedin setzt sich für die Menschheit ein. Ich habe ihre Rede vor dem englischen House of Commons im Fernsehen gesehen. Es war beeindruckend, sie spricht eloquenter Englisch als ich.

Sie schreiben nun also in Graubünden Ihre Bücher. Wie sieht Ihre Arbeitsroutine aus?

Leon: Ich habe keinen festen Platz. Ich könnte auch in einer Telefonzelle arbeiten, wenn ich wüsste, dass ich dort sieben Tage meine Ruhe habe. Dann lasse ich die Arbeit ruhen und denke manchmal fast einen Monat nicht mehr daran. Bis ich wieder an den Text herangehe. Aber ich schreibe gerne. Ich bin ein lustiger Mensch und kann beim Schreiben gut lachen.

Sind Sie sehr diszipliniert?

Leon: Ja und nein. Mein Verlag weiß, dass ich jedes Jahr ein Buch fertig habe. Aber manchmal fällt mir die Disziplin auch schwer, weil ich mich eigentlich noch lieber mit Barockopern beschäftige.

Sie fördern sogar ein Orches­ter ...

Leon: Ja, das 2012 gegründete italienische Barockensemble Il Pomo d’Oro liegt mir sehr am Herzen. Ich war gerade in Toblach in Südtirol, um die neuen Aufnahmen zu begleiten und danach in Paris und London zu Konzerten.

Träumen Sie davon, auch selbst zu muszieren oder gar wie Cecilia Bartoli singen zu können?

Leon: Nein niemals, ich weiß wie viele Opfer Sänger bringen müssen. Es ist ein hartes Leben, auf Konzerttour zu sein. Es hat wenig von dem Klischee, wenn Maria Callas aus einem Privatflugzeug steigt. Und wenn Menschen davon träumen, singen zu können, verwechseln sie das sowieso oft mit der Sehnsucht, berühmt zu sein.

Sie wollen nicht berühmt sein?

Leon: Nein, das interessiert mich überhaupt nicht.

Ihre Brunetti-Krimis wurden nie ins Italienische übersetzt. Ein gutes Beispiel für Ihre Bescheidenheit an Ihrem ehemaligen Wohnort?

Leon: Vielleicht, aber ich würde eher sagen, dass ich einen guten Instinkt habe. Berühmtheit ist gefährlich, sie verdirbt dich.

Eine andere Dimension menschlicher Abgründe kommt regelmäßig bei Brunetti vor. Nämlich der Klatsch. Tratschen Sie gerne?

Leon: Ich höre es mir gerne an, als Grundlage für meine Bücher. Aber ich selbst tratsche nicht. Bei jedem Weitersagen werden rund fünf Prozent dazuerfunden. Somit wird die Geschichte immer schlimmer. Das mag ich nicht.

Zur Person Donna Leon wurde 1942 in New Jersey geboren. Sie verließ als Studentin die USA und lehrte englische und amerikanische Literatur in Europa und Asien, bis sie sich 1981 in Venedig niederließ. Aus ihrer Brunetti-Reihe erschien gerade der 28. Fall (Ein Sohn ist uns gegeben, Diogenes, 2019, S. 320). Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Tyrolia-Buchhandlung war Donna Leon zu Gast im SchlossAmbras bei Innsbruck

Literatur spielt für Ihre Buchhelden eine große Rolle. Im aktuellen Fall geht es um den griechischen Dramatiker Euripides. Warum?

Leon: Weil meine Figuren immer lesen, was ich lese. Und die antiken griechischen Sagen studiere ich alle paar Jahre wieder. Sie erklären uns sehr gut, wie wir Menschen uns verhalten. Und wie wir Ausreden erfinden für unser Handeln. Sie sind eine gute Schule.

Hat Ihnen die Literatur schon einmal aus einer persönlichen Krise geholfen?

Leon: Ich hatte noch nicht so viele Krisen in meinem Leben. Aber Angst schon, da konnte die Literatur allerdings nicht helfen. 1979 war ich als Englisch-Lehrerin im Iran, als die Revolution gegen den Schah begann. Meine Kollegen und ich mussten das Land verlassen. Im Bus auf dem Weg nach Teheran wurden wir von maskierten Männern mit Kalaschnikows bedroht. Auf so eine Situation kann man sich im Leben nicht vorbereiten.

Commissario Brunetti ist intelligent und humorvoll. Was wissen wir vielleicht noch nicht über ihn?

Leon: Dass er auch ein schrecklicher Rassist sein kann. Immer, wenn er auf Menschen aus dem Süden trifft, tut er sich schwer. Es ist nicht so, dass er sich seiner Vorurteile nicht bewusst ist. Aber das bedeutet leider noch nicht, dass sie verschwinden.

