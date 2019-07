Kino um einen Euro und gratis Eis: Tirols Schüler werden für ihr Zeugnis belohnt

Innsbruck – Die Sonne scheint, die To-Do-Liste ist leer und neun herrlich freie Wochen stehen bevor – der Zeugnistag ist jedes Jahr ein Highlight. Damit ist noch nicht Schluss, denn oben drauf dürfen sich Tiroler Schüler über allerlei Aktionen freuen – von Geschenken über gratis Eis bis hin zu Kinobesuchen um einen Euro:

Spiel, Spaß und ein Geschenk im Sillpark:

Spiel, Spaß und Action verspricht die Life Radio Sommertour durch ganz Tirol, die pünktlich zum Schulschluss am Freitag in Innsbruck startet. In und vor dem Sillpark warten Limbo Dance, Luftmatratzenrennen, Luftgitarren-Contest, Wasserball-Matches, Speed-Tennis, Riesenhüpfburg und mehr. Schüler dürfen sich mit ihrem Zeugnis an der Info im ersten Stock ein Geschenk abholen.

Gratis Eis im Einkaufszentrum West oder Merkur:

In der Höttinger Au in Innsbruck ist ein Zeugnis am Freitag ein Eis wert: Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr im ersten Untergeschoss des Einkaufszentrum West vor dem Merkur.

Auch A1 schenkt allen Kids zum Schulschluss ein Jolly oder Twinni. Dazu müssen sie am Freitag auf A1 Smile in ihrer Mein A1-App einen Gutschein holen und diesen in einem Merkurmarkt einlösen.

Noten bestimmen den Kinopreis im Metropol und Cineplexx:

Je besser die Note, desto günstiger der Kinobesuch am Freitag.

Wer im Deutschunterricht glänzt, ist im Metropol in Innsbruck richtig aufgehoben. Hier gibt es bis 18 Uhr ein Ticket bereits ab einem Euro – entsprechend der Deutschnote im Zeugnis. Die schnellsten 70 erhalten außerdem einen „Toy Story 4“ Wasserball und Trinkbecher.

Im Cineplexx hingegen ist die Mathenote das Maß aller Dinge. Hier gilt die Aktion für ausgewählte Filme mit Filmstart bis einschließlich 17.30 Uhr.

Eine halbe Stunde Freudensprünge im „Flip Lab“:

In Tirols größtem Trampolinpark in Völs bekommen Schüler das ganze Wochenende lang eine halbe Stunde „Flip Time“ geschenkt – zusätzlich zu einer bereits gebuchten Einheit.

Gratis Fahrt in „Ellmi‘s Zauberwelt“:

Am Sonntag fahren alle Kinder mit Zeugnissen gratis mit der Gondel zum Hartkaiser.

Wasserbomben als Geschenk im Libro:

„Einfach so, weil endlich Ferien sind“ verschenkt Libro am Freitag allen, die ihr Zeugnis mitbringen, ein Säckchen Wasserbomben.

Viele viele Überraschungen im Kaufhaus Tyrol:

Jede Menge Belohnungen erwartet Schüler am Freitag zwischen 9 und 14 Uhr auch im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

Es gibt Überraschungen und eine gratis Kugel Eis zu jedem Einkauf in der kids world Tyrol, Goodies von Carhartt und Stance können bei Cuprum29 abgestaubt werden. Bei Lindt warten schokoladige Überraschungen sowie 20 Prozent auf Alles. Ein Freundschaftsfoto kann bei Picture People für zehn Euro inklusive zwei gratis Bilder geschossen werden.

Bei Name It wartet ebenfalls eine Belohnung und Mpreis versorgt im Erdgeschoss alle Kids mit mindestens drei Einsern mit Eis von Langnese. Eine süße Belohnung gibt es bei Dolce Voko im ersten Untergeschoss – schon für ein „Sehr gut“ bekommt man süße Mini-Donuts. Bei Tasties gibt’s außerdem zu jeder Pizzaschnitte ein gratis Getränk. Auch bei Forever 18 winken fleißigen Schülern Rabatte: Für jeden 1er im Zeugnis bekommt ihr 5 Prozent Rabatt euren Einkauf.

Beim Metropol Stand warten außerdem 600 Tickets für einen Film nach Wahl. Voraussetzung dafür: Ein Zeugnis mit drei Einsern.