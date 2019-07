Blüten um Blüten verdecken den ganzen Balkon

Schöne Blumen sollte es Anfang der Woche regnen. Stattdessen Wassertropfen. Der Blick getrübt vom Wolkengrau. Nicht die Sonne, Sorgen machen sich schnell breit. Haben die Balkonblumen bei Temperatursturz und Regen gelitten? Sind sie noch ansehnlich für Fotos in der Zeitung? Schließlich soll dem farbenfrohen Blühen auf den Innsbrucker Balkonen nachgespürt werden. Jedes Jahr wird beim traditionellen Blumenschmuckwettbewerb „Blühendes Innsbruck“ mehr als ein Auge auf sie geworfen.

Die Ängste lösen sich nach der Anfahrt zum Schönblickweg in Arzl in der kühlen Morgenluft auf. Der Weg hält, was er verspricht – in doppeltem Sinne. Die Aussicht auf Innsbruck ist atemberaubend, der Blick auf den Balkon ebenso. Doch der Reihe nach. Zunächst grüßt eine unscheinbare, kleine rote Pelargonie (Geranie) am Eingang. Eine mehr als schüchterne Vorbotin. Ringsherum Grün um Grün. Der Rasen saftig. Die Magnolie trägt helle Blätter. Kleine grüne Marillen verstecken sich im Dickicht an der Hausmauer. Ein paar Schritte weiter und um die Ecke tut sich dann endlich ein „Blumenleuchten“ auf. Und es ist beinah so faszinierend wie das Wetterleuchten am Karwendel darüber. Tiefrosa, magentafarbene Blüten stechen sofort ins Auge und wechseln sich mit weißen Grazien ab. Unzählige, über und über ist der Balkon damit bedeckt. Wer braucht schon Sonne, das Blumenmeer hebt die Stimmung. Es gibt sie also noch, jene emsigen Pfleger, die mit viel Hingabe aus einem Balkon eine wahre Blütenpracht zaubern.

Dabei sei das Presseteam zu früh zur Visite gekommen, meint Franz Lanzinger. „Die Blumen hängen noch nicht so schön über den Balkon. In ein paar Wochen sieht man ihn kaum mehr. Wir haben sie heuer erst spät, Ende Mai, pflanzen können.“ Doch schon jetzt tut sich die Bepflanzung hervor. Die umliegenden Häuser verzichten weitgehend auf Blumenschmuck. Der moderne Glasbalkon eines Nachbargebäudes wirkt nackt und kühl. Freilich, das liegt sicher im Auge des Betrachters, Blumen stehen nicht überall hoch im Kurs. Bei Familie Lanzinger dagegen schon. „Im Garten geht mir das Herz auf. Wir haben beide eine richtige Freude“, wirft Gattin Margit ein. Voller Stolz positionieren sie sich auf dem dunklen Holzbalkon und strahlen mit den Pflanzen um die Wette. Für das Foto müssen sich die Pensionisten ordentlich strecken und biegen noch schnell ein paar Blüten zurecht. Eine Hummel sucht sich währenddessen ihr Morgenmahl. „Um den Balkon kümmert sich meine Frau, ich habe den Garten über“, erzählt Lanzinger. Seine 77-jährige Frau sei damit jeden Tag am Vormittag beschäftigt, schmunzelt er. Stunden und Mühen zählt das Ehepaar nicht. „Man muss schon dahinter sein, aber es ist nicht viel Arbeit“, meint Frau Lanzinger strahlend.

Gießen, Düngen und von vorn

Alle Jahre wieder werden neue Pflanzen angeschafft. Es sind mehrere Dutzende, schließlich wird damit auch der obere Balkon von der Wohnung des Sohnes ausgestattet. Früher seien es Pelargonien gewesen, doch die stark abfallenden Blüten waren den auf Ordentlichkeit bedachten Gärtnern ein Dorn im Auge. „Nun haben wir Surfinien, sie fallen kaum ab und machen keinen Schmutz.“ Bis Ende Oktober dürfen sie wachsen und gedeihen, dann werden sie entsorgt, sie zu überwintern, würde zu viel Platz brauchen, und der Balkon hüllt sich in ein karges Winterkleid. Bis es so weit ist, geht es um die richtige Pflege. Einen Geheimtipp können die Lanzingers keinen verraten, „wir haben keinen“, gestehen sie.

Jeden Tag nachsehen und entsprechend gießen ist wichtig, mahnt die 77-Jährige ein. Das erledigt sie in aller Früh noch immer selbst. Dabei gibt sie auch eine kleine Menge Dünger hinzu, das sei der zweite wichtige Punkt.

„Wenige Teelöffel Blaukorn für den gesamten Balkon“, ergänzt ihr Ehemann. Sorgen machen sich bei mir wieder breit. Denn der rein mineralische Kunstdünger ist in den letzten Jahren in Verruf geraten, kann er doch die Böden übersäuern, bietet kein Material für wichtige Humusbildung und keine Nahrung für Bodenlebewesen. Von Gartenexperten wird er daher nicht mehr bedenkenlos empfohlen. Doch die beiden Hobbygärtner haben schon jahrelang „gute Erfahrungen“ damit gemacht, wie sie berichten, und bleiben dabei. Da hilft auch kein journalistischer Wink mit dem Zaunpfahl. Beständigkeit schlägt Besserwissertum. Und gegen blühende Träume wiegen wohl alle Argumente schwer.

Damit Garten und Balkon auch beim anstehenden Kurzurlaub gut versorgt sind, hat Lanzinger ihren Enkeln eine Liste geschrieben, was im Garten zu erledigen ist. Doch Wegfahren fällt auch so schwer, „weil wir es hier so schön haben.“ Das hat die Jury des Inns­brucker Blumenschmuck- und Gartenwettbewerbes, einer von vielen in den Tiroler Gemeinden und Städten, letztes Jahr ausgezeichnet, zum wiederholten Mal.

Das Arzler Ehepaar macht schon lange bei „Blühendes Innsbruck“ mit. Es dürfte fast eine Selbstverständlichkeit sein. Franz Lanzinger war 35 Jahre lang im Büro des Stadtgartenamtes tätig, sein Sohn ist es noch heute. Den Bewerb gibt es seit 1967. Ermüdungserscheinungen sind keine in Sicht, weder bei den mitwirkenden Gärtnern noch bei den Organisatoren. Rund 550 Gärten und Balkone werden Ende Juli in Augenschein genommen, wenn die dreiköpfige Jury bestehend aus Gärtnermeisterinnen wieder ausschwärmt. 170 davon erhalten eine Prämierung. Doch diese ist bei vielen oft nur ein Nebenaspekt. Sie wollen ihren Lebensraum einfach nach ihrem Maß schön gestalten und Blumen sprechen lassen. Punkt.

So ist es bei Ingrid Mayr. „Ich muss nicht am Foto sein“, sagt sie. Die Blumen sind ihr ganzer Stolz und ihre ebenso große Freude. Von Arzl geht es am nächsten Tag zu ihr nach Amras. Der Morgen abermals wolkenverhangen. Doch schon bei der Einfahrt in die Philippine-Welser-Straße sind bunte Farbtupfer weithin erkennbar. Die 13 und neun Meter langen Balkone sind überhangen, nicht überladen. Rot, Rosa-Weiß und Lila. Es sieht aus wie im Märchen, daran erinnert der Name der Pelargoniensorte. Die zarten Blüten der „Balkonprinzen“ sollen am Foto festgehalten werden, ruft Mayr, nicht sie selbst. Der Fotograf gibt sein Bestes und geht vor ihr in die Knie. Der Kies knirscht, der Auslöser klickt.

An der dreifarbigen Blütenpracht kann ich mich nicht sattsehen. Beim Bauernhaus versprühen sie ihren eigenen Charme. Der Stecherhof von Familie Mayr, erbaut zwischen 1966 und 1968, ist so alt wie der Blumenwettbewerb – und ungefähr so lange machen die Mayrs mit. „Früher hat meine Schwiegermutter die Blumen gepflegt, heute mache ich das“, sagt die sympathisch unaufgeregte Landwirtin. Fünf Pflanzen je Meter Balkon, in Summe circa 150, hat sie im Frühjahr vom Gärtner ihres Vertrauens gekauft und ist in Zeitnot geraten. Durch das kalte Wetter konnte sie die Pflanzen erst spät einsetzen, die Arbeit auf den Feldern ließ aber nicht auf sich warten. Eine Anstrengung, und doch lohnt es sich für Mayr jedes Jahr aufs Neue. „Ich mach’ das gern. Es gefällt mir total gut.“

Ansteckende Begeisterung

Schon früh steckte sie ihre Kinder mit der Begeisterung an. Wenn im Herbst die Blumen weichen müssen, sei das für sie früher eine herbe Enttäuschung gewesen. „Es sieht aus wie ein verlassenes Haus, haben sie dann gesagt.“ Jetzt ist davon freilich nichts zu sehen. Bald wird der Balkon unter den Pelargonien verschwinden. Das lockt nicht nur Insekten, sondern auch Besucher. „Ich bekomme viele Komplimente, das freut mich. Es gibt manche Leute, die fahren extra her, um es sich anzuschauen.“ Zugegeben, bei dem Anblick nicht ins Schwärmen zu geraten, fällt schwer. Wenn erlaubt, es ist wie im Bilderbuch. Manch asiatischer Tourist aus den umliegenden Gasthäusern würde sich sogar im gepflegten blühenden Bauerngarten platzieren und Erinnerungsfotos schießen. Lebendige Bauernromantik. Den Dahlien gegenüber, derzeit ein Augenschmaus, gedeihen unter der Folie Salate, Brokkoli und Kohlrabi. Rosa blühen die ersten Hortensien, Mayrs Lieblinge – die Rispenhortensien – stehen kurz bevor. Ein Lächeln macht sich beim Gedanken der geteilten Freude bei Mayr breit.

Auch an der richtigen Pflege lässt sie einen bereitwillig teilhaben. Etwas Neues oder Geheimes gibt es nicht zu entlocken – oder besser: braucht es wohl gar nicht. Es ist die Hingabe, die den Ausschlag gibt. „Zuallererst gute Erde besorgen und die richtige Blumensorte auswählen. Balkonprinz, zum Beispiel, ist sehr robust und unempfindlich.“ Selbst die stärkste Pflanze benötigt aber im Sommer viel, „sehr, sehr viel“ Wasser. Ein Tropf-Bewässerungssystem hält die Erde feucht und bewahrt Mayr vor langem Gießkannen-Schleppen. Am Hof geht die Arbeit ohnehin nie aus. Und die Balkonblumen versorgt sie noch regelmäßig mit Dünger. Sie setzt auf biologische und verzichtet auf giftige und umweltschädliche Mittel. Im Einklang mit der Natur, ist ihr Credo. Da bereiten ihr heftiger Regen oder Hagel keine Sorgen, zumindest bei ihren Pelargonien nicht. „Das ist halt so und hat man nicht in der Hand“, meint sie. Die anfänglichen Wettersorgen scheinen plötzlich so weit weg.