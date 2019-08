Feste ohne Ende: Das ist am langen Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Der Hochsommer sagt zwar langsam Adieu, die Sommerevents in Tirol gelangen am Feiertagswochenende aber nochmal zu einem Höhepunkt. Das alljährliche Ambraser Schlossfest, Kinderfeste in Ellmau und Serfaus, die Highlander Games in Hopfgarten, die 4-Seen-Wanderung durchs Ötztal, der Steinbock- und Schatzbergmarsch, Elektro- und Hardcore-Konzerte und das Zillertaler Krapfenfest sind nur einige Highlights der vielfältigen Möglichkeiten landauf, landab, die freien Tage zu verbringen. Alle Details:

DONNERSTAG (15. August)

➤ SCHLOSSFEST AMBRAS: Alte Musik, historische Spiele für Klein und Groß, kulinarische Leckerbissen – das Schlossfest Ambras hat auch heuer wieder viel zu bieten. Märchenerzähler, Akrobaten und Schauspieler in prächtiger Kleidung, geschneidert nach historischen Vorlagen der Renaissance aus der Habsburger Porträtgalerie von Ambras, mischen sich unter die Besucher. Park und Schloss werden für einen Tag zur Kulisse dieses besonderen Events, das Teil der Festwochen der Alten Musik ist. Ab 14 Uhr wird in den prachtvollen Räumen im Schloss Alte Musik geboten. Der Eintritt ist frei, vom DEZ aus fährt zwischen 13 und 20 Uhr alle 15 Minuten ein kostenloser Shuttlebus nach Ambras und retour. Am DEZ-Parkplatz kann auch gratis geparkt werden, in der Schlossstraße in Ambras ist das am Donnerstag nicht möglich.

Beim alljährlichen Renaissancefest auf Schloss Ambras zeigen Akrobaten ihre Kunststücke. - Thomas Böhm/TT

➤ ELLMIS ZAUBERFEST in ELLMAU: Eine Zaubershow, Bergflunkerer, Geschichten und noch viel mehr erwartet die kleinen Besucher am Donnerstag beim großen Zauberfest mit Frosch Ellmi am Hartkaiser. Das Fest geht von 11 bis 17 Uhr und findet beim Panoramarestaurant am Weißachgraben statt.

➤ HAHNENKAMM-MTB-RENNEN: Zum 31. Mal bezwingen am Donnerstag hunderte Sportler den Hahnenkamm mit dem Mountainbike. Um 11 Uhr startet das Rennen, bei dem 909 Höhenmeter und bis zu 16 Prozent Steigung auf 9,2 Kilometern zu bewältigen sind. Für die Zuschauer findet ein Frühschoppen auf der Sonnenterrasse des Restaurants Hochkitzbühel statt. Hier beginnt auch am frühen Nachmittag ab 14 Uhr die Siegerehrung. Nennungen nimmt der SV Kitzsport unter www.kitzsport.at oder 0664/1249455 entgegen, Nachnennungen sind bis eine Stunde vor dem Start gegen einen Zuschlag möglich.

➤ BLUMENCORSO in KIRCHBERG: 600.000 Dahlien, Nelken, Gerbera und Sonnenblumen auf mehr als 30 verzierten und reich bestückten Autos gehören zu den optischen Highlights der prachtvollen Blumenparade in Kirchberg, die auch heuer wieder groß gefeiert wird. Fabelwesen, Märchenfiguren oder aktuelles Tagesgeschehen werden dabei präsentiert. Drumherum gibt es jede Menge Live-Musik und gute Stimmung: Um 11 Uhr geht es los mit einem Live-Frühschoppen, bevor um 15 Uhr der Corso durch den Ort startet. Das Sommernachtsfest mit Live-Bands beginnt um 17 Uhr, Kinderprogramm gibt es den ganzen Tag. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Alle Infos >> www.blumencorso.com

Mehr als 30 reich bestückte Blumenautos fahren am Feiertag wieder durch Kirchberg. - Michael Mader

➤ HANDWERKSMARKT im BERGBAUERNMUSEUM WILDSCHÖNAU: Zwischen 12 und 17 Uhr kann man im Museum z‘Bach in der Wildschönau am Donnerstag Holzschnitzern, Drechslern, Schuhmachern, Filzern, Korbflechtern, Gold- und Ranzenstickern bei ihrer Arbeit nach alten überlieferten Techniken zusehen. Erwerben kann man etwa die beliebten „Doggeln“ von Tresi vom Schellhornhof, gegen den Hunger helfen duftende Schmalznudeln aus der Museumsküche. In der Mühle gibt es außerdem heimische Produkte wie frischgebackenes Bauernbrot und Käse von der Alm.

➤ „WHATEVER“ live am KITZBÜHELER HORN: Feinsten Akustik-Sound der Ball- und Party-Band Whatever gibt es am Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr im Gipfelhaus am Kitzbüheler Horn. Stimmung macht die Band mit den bekanntesten Hits der letzten 50 Jahre. Der Eintritt ist frei.

➤ „UNE MISÈRE“ im KOMMA WÖRGL: Das Hardcore-Kollektiv Une Misère gibt am Donnerstagabend sein erstes Österreich-Konzert. Die isländische Truppe besteht aus sechs Musikern aus diversen isländischen Hardcore-Bands, die sich zusammengetan haben, um – inspiriert von deren Kargheit und Düsternis – den härtesten Sound der Insel machen zu wollen. Nach Wacken und einigen Festivals mehr geht es für die Band nun nach Wörgl. Supportet wird sie von den Tiroler Combos Feeding the Wolves und The Tract, auf die Besucher warten also gleich große Shows. Die Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 23 Euro. Alle Infos >> www.komma.at

FREITAG (16. August)

➤ KINDERFEST MIT BERTA und MURMLI in SERFAUS: Spiel, Spaß, Basteln und Rätselraten mit den Maskottchen Berta und Murmli erwartet die Kinder noch einmal beim großen „Murmli meets Berta Abschlussfest“ an der Sunliner-Talstation in Serfaus. Ab 11 Uhr gibt es tolle Überraschungen wie eine Hüpfburg und Kinderschminkstation.

➤ HAFLINGER-SHOW in EBBS: Was für Wien die Vorführungen der Spanischen Hofreitschule sind, ist für Tirol die Haflinger-Show am Fohlenhof Ebbs. In einem ca. 60-minütigen Programm mit Dressur- und Springquadrille, Einzeldressur, Fahrschule vom Sattel, Voltigieren, Freispringen und einigem mehr wird die universelle Einsetzbarkeit des Haflingers präsentiert. Die Show startet um 20 Uhr, der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 8 Euro. Alle Infos >> www.haflinger-tirol.com

Von Dressurreiten bis hin zu Voltigieren wird beim Haflinger-Showprogramm in Ebbs viel geboten. - Kapfinger

➤ ELECTRIC OCTOPUS und maKemaKe in der JUNGEN TALSTATION: Wie auf den vielen Armen eines Oktopusses entlang nimmt einen die Psychedelic-Jam-Band Electric Octopus mit auf Klang-Reisen und Seelen-Abenteuer. Das nordirische Kollektiv ist noch nicht lang im Geschäft, aber umso erfolgreicher. Supportet werden sie am Freitag in der Jungen Talstation in Innsbruck vom Innsbrucker Duo maKemaKe, das mit einem schrägen Gebräu aus Stoner-, Hard-, Psychedelic Rock und Blues in seinen Bann reißt. Einlass ist um 20.30 Uhr, Eintritt sind 10 Euro.

FREITAG und SAMSTAG (16. und 17. August)

➤ HIGHLANDER GAMES in HOPFGARTEN: Unter dem Motto „Kilt ist Kult“ bringen die Highland Games am Freitag und Samstag schottischen Flair ins Brixental. 320 aktive Teilnehmer werden erwartet, die als Clans auf einem Baumstamm über eine Wassergrube balancieren, Gewichte stemmen, ein Hindernisrennen absolvieren und auf bis zu 30 Meter hohe Bäume klettern. Ihnen zujubeln werden wieder um die 3000 Fans. Der Hauptort der Veranstaltung ist der Festplatz Hopfgarten, die Spiele finden bei jeder Witterung statt. Alle Infos zu Anmeldung und Programm >> www.salvenpass.at

Als Clans kämpfen die Teams im schottischen Kilt bei den Highlander Games in Hopfgarten gegeneinander. - Angerer

FREITAG bis SONNTAG (16. bis 18. August)

➤ KINO AM SEE in WALCHSEE: Das Freiluft-Kino an der Seepromenade in Walchsee feiert heuer zehnjähriges Jubiläum: Mit Decke oder Liegestuhl und Freunden und Familie kann man das ganze Wochenende ab 20.30 Uhr bei ganz unterschiedlichen Filmen entspannen. Mit „König der Löwen“ am Freitag, „100 Dinge“ am Samstag und „Free Solo“ am Sonntag ist für jeden etwas dabei. Am Getränkestand und bei „Tobi’s GrillArt“ wird wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Karten im Vorverkauf gibt’s bei den Raiffeisenbanken in Walchsee, Kössen, Niederndorf und Ebbs, beim Tourismusverband Kaiserwinkl in Walchsee und Kössen sowie auf >> www.zukunft-walchsee.at

Bergdokumentation, unterhaltsame Familienkomödie oder Spaßiges für Kinder: Beim Kino am See in Walchsee wird Abwechslung in lauschiger Atmosphäre geboten. - Zukunft für Walchsee

SAMSTAG (17. August)

➤ ZILLERTALER STEINBOCKMARSCH: Seit 51 Jahren gibt es ihn schon, den Zillertaler Steinbockmarsch, der am Samstag wieder auf einer 30 Kilometer langen Strecke durch die Zillertaler Alpen führt. Dabei müssen die Teilnehmer 1870 Meter im Aufstieg und 1610 Meter im Abstieg bewältigen. Start ist um fünf Uhr beim Naturparkhaus Ginzling im hinteren Zillertal. Man kann sich bis Donnerstag noch hier >> https://bit.ly/33AkUvt anmelden. Das Nenngeld beträgt 35 Euro. Zusätzlich gibt es auch wieder parallel den 30 Kilometer langen Steinbocklauf. Massenstart ist um 5.30 Uhr. Trailrunning-Schuhe mit Profilsohle, Regenbekleidung, Wasserbehälter, Notfallausrüstung, Handschuhe und Mützen werden für die Teilnehmer dringend empfohlen. Das Nenngeld beträgt ebenfalls 35 Euro.

➤ CAPPELLA MARIANA im STIFT WILTEN: Im Rahmen der Festwochen der Alten Musik kommen am Samstag, ein halbes Jahrtausend nach dem historischen Aufeinandertreffen der Hofkapellen Maximilians im Jahr 1503, kommen am Samstag neuerlich Vokalkapellen in Innsbruck zusammen. Das Dufay Ensemble nimmt dabei die Rolle der Burgundischen Kapelle ein, während Cinquecento und Cappella Mariana das österreichsiche musikalische Herrschaftsgebiet Kaiser Maximilians präsentieren. Anlässlich des Maximilianjahres singen sie ein neues Konzert bestehend aus Messteilen von Hofmusikern wie Heinrich Isaac, Pierre de la Ru und dem franko-flämischen Genie Josquin Desprez. Das Konzert findet um 20 Uhr im Stift Wilten statt.

SAMSTAG und SONNTAG (17. und 18. August)

➤ SCHATZBERGMARSCH in der WILDSCHÖNAU: Bereits zum 44. Mal findet heuer der legendäre Wandermarsch über den Schatzberg in der Wildschönau statt. Je nach Konditionsstärke gibt es drei Strecken zur Auswahl: die Genussroute mit fünf Kilometern, die Familienroute mit zehn Kilometern und die Expertenroute mit 15 Kilometern. Treffpunkt für alle ist die Schatzbergbahn in Auffach am Sonntag um 7 Uhr früh. Dort werden die Startkarten ausgegeben, bevor um 7.30 Uhr die Gondelbahn auf den Schatzberg öffnet. Am Abend vorher wird gemeinsam das Sommernachtsfest gefeiert, zu dem die Bergrettung Auffach am Samstag ab 19 Uhr mit Livemusik einlädt. Die Startgebühr für den Marsch beträgt für Erwachsene 9 Euro, für Kinder 7 Euro. IVV-Stempel, die Auszeichnung sowie die Bergfahrt mit der Schatzbergbahn sind inkludiert. Alle Infos >> https://bit.ly/2Kwn87G

SONNTAG (18. August)

➤ 4-SEEN-MARSCH im ÖTZTAL: Der Marsch durch die imposante Ötztaler Bergwelt startet am Sonntag zwischen sechs und sieben Uhr in Lehn bei Längenfeld. Die Wanderer können sich auf abwechslungsreiche Landschaften und den Ausblick auf vier wunderschöne Seen freuen. Es liegen auch vier Almen und Labestationen zur Stärkung der Wanderer auf dem Weg. Die Gehzeit beträgt sechs bis acht Stunden, und es werden insgesamt 1500 Höhenmeter bewältigt. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung ist dann im Zielgelände in Lehn bestens gesorgt. Jeder Teilnehmer erhält zur Belohnung eine Wandermedaille. Für den Schnellsten, Ältesten und Jüngsten sowie die personenstärkste Gruppe stehen Sonderpreise bereit. Nenngeld beträgt für Kinder und Senioren 5 Euro, für Erwachsene 10.

➤ ZILLERTALER KRAPFENFEST:

Am Sonntag steht im Zillertal ein kulinarischer Höhepunkt bevor. Bäuerliche Köstlichkeiten und viel Live-Musik lassen den Tag in Schwendau im Zillertal zu einem richtigen Erlebnis für Groß und Klein werden: Das Schwendauer Krapfenfest steht nämlich an. Das Tiroler Traditionsgebäck wird in den verschiedensten Varianten und auch andere hausgemachte Spezialitäten werden serviert. Für die Erwachsenen gibt es nach dem Essen eine Verkostung der Schwendauer Edelbrände, erklärt und ausgeschenkt von den Brennmeistern höchstpersönlich. Verschiedene Musikgruppen umrahmen das Fest, dessen Veranstalter die Bundesmusikkapelle Hippach ist. Das Programm startet um 10.30 Uhr mit dem Einzug der Musikkapelle, um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen und am Nachmittag gehts mit Live-Musik weiter.

➤ ALMFEST in HOCHÖTZ:

Auf der Kühtaile Alm Hochötz läuft am Sonntag die Musikgruppe Uans zwoa drei als Gastgeber zu Höchstform auf. Neben der Musik kommt auch die Kulinarik mit einer speziellen Speisekarte mit traditionellen Schmankerln nicht zu kurz. Das Almfest beginnt um 12 Uhr und endet voraussichtlich um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Alle Infos >> https://bit.ly/2Z54jg2 (anl/anh)