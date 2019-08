„Vom Winde verweht“: Der Klassiker kommt in der Moderne an

Von Judith Sam

Liebe Männer, ein Tipp für alle, die schon jetzt ein Weihnachtsgeschenk für ihre Frau suchen: Wie wäre es mit einem Büchergutschein? Klingt abgedroschen. Doch nur im ersten Moment. Kurz nach Weihnachten, am 2. Jänner, wird das Buch „Vom Wind verweht“ erscheinen.

Der Titel kommt Ihnen bekannt vor? Gut möglich, denn das englische Original wurde seit der Veröffentlichung 1936 mehr als 28 Millionen Mal verkauft. Dabei galt das Buch mit einem Preis von drei Dollar, was heute rund 50 Dollar entspricht, damals als teuer.

Ungeachtet dessen wurde es 1937 mit dem Pulitzer-Preis geehrt und 1939 verfilmt. Fast vier Stunden dauert der Streifen, in dem Scarlett (Vivien Leigh), die verwöhnte Tochter eines Baumwollplantagenbesitzers, dem charismatischen, doch windigen Rhett (Clark Gable) verfällt. Ein Film für Romantiker – voller Kitsch und Kummer, Schmach und Schmerz –, gewürzt mit dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs und der damaligen Überzeugung, Rassismus sei eine passable Lebenseinstellung.

Die Kinos, in denen man den Film sehen konnte, wurden so gestürmt, dass er noch heute einer der erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte ist. Bei der Oscar-Verleihung 1940 heimste das Epos bei 13 Nominierungen zehn Oscars ein. Damit nicht genug: Ein Gouverneur erklärte den Premierentag sogar zum Feiertag.

Doch Moment! War der Titel des Films nicht „Vom Winde verweht“? Warum wurde in der neuen Übersetzung des Buchs auf das „e“ verzichtet? Der Augsburger Andreas Nohl, der mit seiner Frau 18 Monate an der Übersetzung gearbeitet hat, kennt die Antwort: „Die erste und bisher einzige deutsche Übersetzung des Buchs stammt aus dem Jahr 1937. Heutige Leser dürften mit einigen Passagen daher so ihre Probleme haben. Damals waren Worte wie ,Neger‘ und ,Wulstlippen‘ vielleicht genehm. Heute wären sie undenkbar. Oder der Satz ,Scarlett O’Hara was not beautiful‘ wurde übersetzt in ,Scarlett O’Hara war nicht eigentlich schön zu nennen‘. Wir haben die Übersetzung zeitgemäß gestaltet – in ,Scarlett O’Hara war nicht hübsch’ – und folglich auch den Titel ,Gone with the Wind‘ direkt übersetzt.“

Insgesamt sei Nohls neue, klischeefreie Version kaum mit dem kitschigen Film zu vergleichen: „Das Buch von Margaret Mitchell wurde wegen des Films kolossal unterschätzt. Die Autorin hatte einen nüchternen, sachlichen Stil, in dem sie auf 1400 Seiten nicht nur eine Liebesbeziehung vorstellt, sondern die Entwicklungsgeschichte einer Frau von ihrem 16. bis zum 28. Lebensjahr. Zudem beschreibt das Buch eine entscheidende Selbstfindungsphase der USA und leistet historische Aufklärungsarbeit, in der gezeigt wird, woher der nach wie vor aktuelle Rassismus stammt.“

Damit die Leser alle Details verstehen, liefern Nohl und seine Frau Liat Himmelheber Anmerkungen, in denen etwa alte Stoffarten wie „Calico“ oder historische Zusammenhänge beschrieben werden. Spätestens hier wird deutlich, dass es sich bei der neuen Übersetzung um keinen oberflächlichen Liebesroman handelt: „Im Gegenteil. Auch Männer ohne Hang zu verflossener Südstaatenromantik können sich darin verlieren.“ Schließlich be­ginnt der Roman mit dem Ausbruch des Krieges und endet mit dem Untergang der Konföderierten – Kanonen, Fluchtszenen und apokalyptische Passagen inklusive.