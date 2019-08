Elisabeth Gürtler: „Ich bin aus härterem Holz geschnitzt“

Tiroler Tageszeitung: Sie sind in Seefeld aufgewachsen. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?

Elisabeth Gürtler: Ich habe früher viel Zeit beim Schwammerlsuchen mit meinen Eltern verbracht. Ich weiß, wo die besten Schwammerlplätze sind. Dort, wo es feucht, ja beinahe ein wenig modrig roch. Vor dem Hotel hatten wir einen Pingpongtisch. Mich wundert heute, dass die Gäs­te, die daneben in der Wiese lagen und sich entspannten, sich nicht beschwert haben über das klackernde Geräusch des Balls. Heute wäre so etwas undenkbar!

Ihr Vater hatte das Credo, dass Sie Ihrer Leidenschaft, dem Reiten, nur nachkommen dürfen, solange Sie in der Schule einen Vorzug haben. Waren Sie mit Ihren Kindern auch so strikt?

Gürtler: Ich bin aus einem harten Holz geschnitzt, der Druck war aber trotzdem belastend. Diesen Druck wollte ich meinen Kindern nicht zumuten.

Sie haben so viel Reit-Routine gesammelt, dass Sie 1979 Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten wurden. Selbst Reit­unfälle, bei denen Sie sich ein Bein brachen und das Gehirn prellten, konnten Sie nicht bremsen. Wie haben Sie die Angst, sich wieder in den Sattel zu setzen, überwunden?

1999 bis 2007 organisierte die heute 69-Jährige den Wiener Opernball (im Bild mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer). - APA

Gürtler: Man muss direkt nach dem Fallen wieder aufsteigen. Andernfalls siegt der Schock und man macht es nicht mehr richtig.

Sind Sie auch bei der Ernährung so diszipliniert? Oder gönnen Sie sich zwischendurch eine Sachertorte – schließlich leiteten Sie die zugehörige AG für viele Jahre.

Gürtler: Gerne eine Original Sacher-Torte, aber wenig. Ich ernähre mich diszipliniert, lebe relativ vegetarisch, esse Joghurt, Mozzarella, Obst und ein bisschen Schokolade. Ich fühle mich so wohl.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?

Gürtler: Ich bin ein sehr matinaler Mensch – also Morgenmensch. Um 5 Uhr bin ich bereits wach. Dann nehme ich mein iPhone und iPad, beginne die E-Mails und anschließend die Zeitungen zu lesen. Danach gehe ich mit meinem Hund raus, suche mir ein Bankerl und lese weiter. Erst dann folgt das Frühstück, das nur aus Kaffee besteht. Der Rest des Tages variiert je nach Terminen.

Würden Sie privat auf Airbnb buchen?

Gürtler: Nein! Ich wüsste gar nicht, wie das geht.

Wird sich Tirol auch künftig touristisch behaupten können?

Gürtler: Der Erholungstourismus, für den wir in Tirol stehen, wird sich wandeln bzw. hat sich bereits gewandelt. Erholung ist in unserer stressigen Zeit ein Wert, in den wir unser knappstes Gut, die Zeit, investieren und daraus nachhaltig Kraft und Energie schöpfen wollen. In ferne Destinationen zu fliegen ist strapaziös – wir verlieren durch lange Flüge, Security-Checks, Wartezeiten, Verspätungen wertvolle Erholungszeit.

Die gute alte Sommerfrische ist wieder in – mit kurzen Anreisen, Wandern, aber auch das Genießen der Natur, der regionalen Speisen und frischer Luft. Gerade in einer Zeit der Digitalisierung, die nicht nur den Tourismus, sondern unser ganzes Leben verändert, zeigt sich ein Trend zur Erholung und zum Urlaub in Österreich und Tirol.

2007 übernahm Gürtler die Leitung der Spanischen Hofreitschule. Für ihre Tätigkeiten wurden der zweifachen Mutter zahlreiche Auszeichnungen, wie das „Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“, verliehen. - APA

Ist Tirol auf den Gast der Zukunft, den Asiaten, vorbereitet?

Gürtler: Die Asiaten wollen reisen und tun das auch bereits. Aber es werden noch viel, viel mehr Touristen aus Asien, insbesondere aus China und Korea, nach Europa kommen. Essenziell ist, sich auf ihre Lebensgewohnheiten einzustellen: Alipay und WeChat sind in deren Leben voll integriert – sie sind Informationsquelle, Einkaufsplattform, soziales Kommunikationsmedium, Unterhaltungsquelle. Kitzbühel hat sich z. B. mit Alipay bereits identifiziert. Für Seefeld wäre es auch von Vorteil, da sich dieser Ort nach Wien und Salzburg über die meisten Übernachtungen aus China freuen kann. Auch wenn dies nur für jeweils eine Nacht ist, so würde dennoch der Ort Seefeld durch Alipay transportiert und beworben werden können und allmählich das werden, was Zell am See für die arabischen Gäste geworden ist.

Sie bekleiden zahlreiche Führungspositionen. Meist spricht man davon, dass Frauen mehr Steine in den Weg gelegt werden als Männern. Haben Sie Vorteile genossen, die nur Frauen zukommen?

Gürtler: Ich habe mich nie bewusst bemüht, eine Stufe weiterzukommen. Mein Vater hat mich damals in sein Unternehmen gesetzt. Ich musste viel arbeiten, mich beweisen, dass er mich akzeptiert. Auch später stellte sich nicht die Frage, ob ich das Sacher übernehmen wollte. Der Vater meiner Kinder starb, sie waren klein und ich muss­te die Häuser übernehmen.

Als Unternehmerin wurden mir gerade als Frau viele Chancen geboten, durch zusätzliche Aufgaben Einsicht in andere Wirtschaftszweige zu nehmen. Der damalige Wirtschaftskammer-Präsident Leopold Maderthaner bot mir an, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich zu werden, zweifellos auch weil er dort Geschlechterparität haben wollte. Auch für den ehemaligen Staatsoperndirektor Ioan Holender war klar, dass nur eine Frau die Leitung des Opernballes übernehmen könnte. Ja, und auch Aufsichtsratspositionen wie jene in der Erste Bank oder der Nürnberger Versicherung haben sicher etwas mit dem Gender-Denken zu tun gehabt.

Trotzdem sind Sie kein Freund der Frauenquote.

Gürtler: Wenn man sagt, dass eine Frau für eine Aufsichtsratsposition gesucht wird, dann bedeutet das, dass man eine qualifizierte Frau nehmen wird, ohne abzuklären, ob es vielleicht einen noch qualifizierteren Mann gäbe. Es ist also etwas leistungsschmälernd, wenn man weiß, dass man in erster Linie wegen des Geschlechtes oder der zwingenden Quote ausgewählt wird. Mein Wunsch ist, dass es ein Bewusstsein bei der Besetzung von Positionen gibt, dass Frauen mit gleichen Maßstäben zu beurteilen sind, sie auch besser als männliche Kandidaten sein können, aber nicht die Quote darf zwingend dafür sein.

Fällt es Ihnen nicht schwer, ein gewichtiges Amt niederzulegen?

Gürtler: Es ist zweifellos schwer, Dinge abzugeben, für die man sich jahrelang sehr eingesetzt und mit denen man sich identifiziert hat. Das Sacher loszulassen war schwer, auch die Spanische Hofreitschule mit den Lipizzanern aufzugeben, hat weh getan.

Aber es gibt für jede Entscheidung rationelle Gründe. Emotionen müssen dann nach hinten gereiht werden. Alles im Leben hat seine Zeit, das ist ein wichtiger Satz! Allerdings, wenn man eine neue Aufgabe vor sich hat, fällt alles leichter. Und beschäftigen muss man sich, denn sonst verkümmert das Gehirn!

Wie sah Ihre ursprüngliche Lebensplanung aus, hätten Sie nicht Peter Gürtler geheiratet?

Gürtler: Ich wollte meine Tierliebe in ein Berufsbild umwandeln und Pferde züchten. Das war ein Traum, doch man muss das Leben nehmen, wie es sich gestaltet, sich Ziele setzen und diese ehrgeizig umsetzen.