Von Greta Thunberg bis Joshua Wong: Sie geben Protesten ihr Gesicht

Sie haben keine Armeen aus Gummibärchen und kämpfen nicht mit Panzer aus Marzipan, sonst aber könnte vieles wahr werden, das Herbert Grönemeyer gesungen hat: Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht.

Viele junge Aktivisten treten derzeit für Kinderrechte, Bildung, Klimaschutz und Bäumepflanzen ein. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg ist die bekannteste von ihnen. Mit ihrem Klima-Protest hat sie Hunderttausende Anhänger gewonnen und – gewollt oder nicht – liegt viel Macht in ihren Händen. Sie bringt andere dazu, statt in die Schule zu gehen, für das Klima zu protestieren. Wenn sie wie jetzt mit dem Segelschiff und nicht einem Flugzeug über den Atlantik reist,­ bringt das die Menschen zum Nachdenken, manche verzichten auf Flugreisen und die Welt wird ein Stück weit schon verändert.

Der Hype um Greta

Manche verehren Greta, andere sind genervt. Den Wiener Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier wundert das nicht. „Dieser Star-Kult ist typisch für Jugendkulturen, man verehrt Schauspieler oder Musiker und jetzt Greta Thunberg“, sagt Heinzlmaier, der diesen Personen-Kult kritisch bewertet. Es wirke so, als hätte man „eine Art Heilige gesucht und als Ikone an die Spitze der Bewegung gestellt“.

Ähnliches wird über Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzei geschrieben. Sie sei eine Marke mit Millionenwert, eigener Stiftung und Mitarbeitern, „verehrt wie eine Marienfigur“, schreibt die Berliner Morgenpost vor wenigen Wochen. In dem Artikel geht es eigentlich um Malalas Vater, der ein Buch herausgebracht hat.

Interessant ist schon, dass hinter vielen Aktivisten „aktive“ Eltern stehen. Beim Baumpflanzer Felix Finkbeiner ist es der Vater, der eine Stiftung für den Sohn gegründet hat und diese mit ihm leitet. US-Klimaschützer Xiuhtezcatl Martinez eifert seiner Mutter nach, die vor 30 Jahren die „Earth Guardians“-NGO ins Leben gerufen hat. Die Greta-Kritiker – und vom Jugendforscher hört man heraus, dass er dazugehört – unterstellen, dass die 16-Jährige ein Instrument der Eltern sei.

Ein Grund für diesen Verdacht dürfte sein, weil viele Erwachsene einem Kind nicht zutrauen, sich aus eigenen Stücken so für ein gesellschaftliches Problem einzusetzen. Die Jungen haben jedoch mehr im Kopf als Klicks und Likes, nur bringen sie ihre Anliegen nicht wie früher in den hierarchischen Parteien-Apparat ein.

Ein Vergleich mit den 68ern

Die Zuspitzung auf eine Person, eine fast Heiligen-Verehrung, findet derzeit bei Aktivisten genauso wie bei Politikern statt. Junge Rebellen sind hingegen nichts Neues. Jugendforscher Heinzlmaier vergleicht die Klimaaktivisten mit den 68ern: „Das sind idealistische Bewegungen, die von Eliten ausgehen, in denen es nicht ums soziale Überleben geht, sondern um große weltumspannende Themen“, beschreibt er die Gemeinsamkeiten. Der Unterschied ist: „Bei den 68ern wollten sich die Menschen befreien, es war eine antibürgerliche Revolte. Die Klimabewegung ist eher eine emotionale Angstbewegung, die mit Schuldgefühlen arbeitet.“

Der Jugendforscher fragt sich, wie sich der Klima- im Vergleich zu dem 68er-Protest entwickelt. Aus dem ging etwa die Rote-Armee-Fraktion hervor, also eine radikale Gruppe. „Das kann passieren, wenn Menschen wahnhaft ihr Ziel verfolgen.“ Eine wie Greta Thunberg, die Ruhe und der Frieden in Person, ist in dieser Hinsicht zumindest einmal nicht die schlechteste Galionsfigur.

Werden die Aktivisten instrumentalisiert? Vielleicht ja. Stellt es die Sache infrage, wenn jemand wie Malala Yousafzai vom Vater ermutigt wurde, für Bildungsgerechtigkeit einzutreten? Eher nicht.