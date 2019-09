Letztes Update am Di, 03.09.2019 11:07

Mikroplastik: Große Sorgen um kleinstes Plastik

Mikroplastik ist allgegenwärtig. Kleinste Plastikteilchen kommen in der Luft, im Meer, im Trinkwasser und in vielen Produkten des Alltags vor. Ein EU-Verbot soll die Flut an Mikroplastik eindämmen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg.