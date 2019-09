Tirol steppt am Wochenende im Walzertakt in den Welttanztag

Unermüdlich steppt Ferry Polai dieser Tage durchs Land. Wie immer im Auftrage des Walzers. Neben seiner neuen Vortragsreihe über die positiven Auswirkungen des Tanzens steht am Sonntag gleich das nächste Highlight an. In aller Welt wird am 22. September der Welttag der Tanzschulen gefeiert. Da sind auch die Tanzschulen in Tirol dabei. Polai lässt dabei am Sonntag ab 11 Uhr in den Rathaus Galerien in Innsbruck alle Begeisterten auftanzen. Ganz unter dem Motto: Alles Walzer.

Zwei bis drei Stunden soll die Veranstaltung dauern. Bei gutem Wetter wird auch die Maria-Theresien-Straße zur Tanzfläche, kündigt Polai an. Bereits zum fünften Mal geht die Veranstaltung über die Bühne. Und „Tirol und der Alpenraum als Urheimat des Walzers“ dürfen sich freuen, weil eben der heimische Nationaltanz heuer weltweit ins Zentrum der Schulen gerückt wird.

Mit an Bord sind auch Thomas Nussbaumer vom Mozarteum Salzburg, der Tiroler Volksmusikverein, die Arge Volkstanz Tirol und der Landestrachtenverband. Julia und Ferry Polai werden den Tanzbegeisterten — und allen, die es noch werden wollen — dabei auch Tipps zum Mitmachen geben. Für Live-Musik ist gesorgt. So spielen die Mieminger Tanzlmusig, das Tiroler Salonorchester und die Familie Runggatscher auf. Die Tanzschule Polai und der Landestrachtenverband haben rund um die Rathaus Galerien darüber hinaus noch Vorführungen geplant. (TT)