Nightrun, Konzerte, Almabtriebe: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Langweilig wird einem in Tirol an diesem Wochenende bestimmt nicht. Für die Traditionsbewussten gibt es Almabtriebe, den Kirtag im Höfemuseum und Jungbauernbälle. Kulturbegeisterte kommen bei Poetry Slams, Robert Palfrader oder Markus Koschuh auf ihre Kosten. Wer feiern möchte, besucht am besten das Oktoberfest im Magic Castle oder die Neon-Party in Schwaz. Sportbegeisterte kommen beim Nightrun, Charity-Run oder der Drei-Almen-Wanderung sicher nicht zu kurz.

