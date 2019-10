Von Ski-Weltcup bis Helge: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Die goldene Jahreszeit zeigt dieses Wochenende noch einmal, was sie kann, und so bunt wie die fallenden Herbstblätter ist auch die Auswahl an Events in Tirol. Beim Haller Nightseeing können Sehenswürdigkeiten der Altstadt kostenlos besucht werden, in der p.m.k in Innsbruck wird Freitag wie Samstag beim Freiradfest und dem Legends-of-Rock-Jubiläum kräftig gefeiert, das Krimifest Tirol lädt zum Abschluss zur „Ladies Crime Night“ mit Dinner in den Kristallwelten, und Helge Schneider wird am Sonntagabend für Bauchmuskelkater vor Lachen sorgen. Außerdem stehen der Ski-Weltcup-Auftakt mit jeder Menge Party in Sölden und der Nationalfeiertag mit Festen, Konzerten und Erlebnissen für die ganze Familie auf dem Wochenendprogramm. Alle Details:

