Kurzfilme, Kater, Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Mit Halloween hat das lange Wochenende schon mit einem Party-Höhepunkt angefangen, aber auch Allerheiligen, Allerseelen und der Sonntag haben noch einiges auf Lager. Beim Kurzfilmfestival in Wörgl wird mit Newcomer- und klassischen Werken aufgetrumpft, beim Go-shred-Flohmarkt mit Wintersport-Ausrüstung so weit das Auge reicht, im Landesjugendtheater und im Kulturgasthaus Bierstindl mit Theater-Highlights für Kinder. Außerdem stehen eine Benefiz-Aufführung des Feinripp-Ensembles im Treibhaus, das Bezirksfinale e-Sport in Innsbruck und viele tolle Konzerte auf dem Programm. Nichts wie los also ins Event-Wochenende! Alle Details:

