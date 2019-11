„Perjener Adventzauber“ geht heuer in die 10. Auflage

Wo soll in Zeiten von Konsumstress oder auch Klimawandel so etwas wie Adventstimmung aufkommen? — Eine kleine Initiative im Stadtteil Perjen schafft es. Rund um das Kapuzinerkloster startet am Freitag, 29. November, das Jubiläum „10 Jahre Perjener Adventzauber". Im Pfarrgarten geht drei Tage lang (29./30. November und 1. Dezember) die Christkindlpost ab, heimische Musikanten und Ensembles spielen besinnliche Stücke, auf den Marktständen werden kulinarische Schmakerln, Glühwein und Selbstgebasteltes geboten. Kurzum: Die Rahmenbedingungen für vorweihnachtliche Atmosphäre passen.

Los geht's um 17 Uhr mit dem Laterneneinzug der Perjener Kindergartenkinder, begleitet von der Perjener Blech­harmonie und dem Volksschulchor. Hobbyfilmer Alfred Pöll zeigt eine Doku zur Geschichte des Perjener Advents. Den Veranstaltern ist aber auch der Benefizgedanke wichtig. Bisher sind 36.000 Euro gespendet worden — an Mitbürger, die in Not geraten sind, sowie an soziale Initiativen. Weitere Infos unter www.perjen-erleuchtet.com. (hwe)

