Mit Zeppelin zum Gipfel: Premiere für Film von Brixentaler Extremsportlern

Hopfgarten – Mit dem Lift kenn es jeder und auch ein Helikopter ist bei Freeridern nichts Ungewöhnliches. Die beiden Brixentaler Extremsportler Andreas Gumpenberger und Stefan Ager gehen neue Wege. Sie haben einen Zeppelin genutzt. Dabei wurden sie von Kameras begleitet, den Film zu dem Projekt „Zeppelinskiing“ gibt es noch vor Ausstrahlung auf Servus TV exklusiv in Hopfgarten zu sehen. Vorher berichtet Martin Sieberer von seiner spannenden Expedition, die er zusammen mit Simon Messner (Reinhold Messners Sohn) im Sommer in Pakistan umgesetzt hat. Die Premiere findet am 29. November um 19 Uhr in der Salvena in Hopfgarten statt. (TT)

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden