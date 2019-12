Biathlon, WG-Tour, Ski-Openings: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Der dritte Advent steht vor der Tür und mit ihm ein Wochenende voller winterlicher Events: Vielerorts werden Ski-Openings gefeiert, so etwa am Wilden Kaiser, in der Wildschönau, am Patscherkofel oder am Hahnenkamm. Dank ausgiebigem Partyprogramm kommen dort längst nicht nur Wintersportler auf ihre Kosten.

