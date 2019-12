Events am Wochenende in Tirol: Von Gigi D'Agostino bis zum Christkindl

Innsbruck – Der Heilige Abend rückt in großen Schritten näher – und schon zwei Tage vorher wartet der Innsbrucker Weihnachtszauber mit seinem Höhepunkt auf: dem feierlichen Christkindleinzug am Sonntag in der Innenstadt. Zum Leuchten kann man Kinderaugen an diesem Wochenende außerdem mit einem Besuch des Musicals „Die Schöne und das Biest“ im Congress bringen, mit einem erlebnisreichen Nachmittag im Winterzauberwald in Rinn, oder mit einem Weihnachtsfilm für die ganze Familie im Metropol in Innsbruck und im Rathaussaal in Telfs.

Kostenlos registrieren und weiterlesen Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden