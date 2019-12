Tourengehern droht die Pistensperre in Hoch-Imst

Von Thomas Parth

Imst, Hoch-Imst – „Tourengeher sind bei uns immer willkommen, sofern sie sich an die Regeln halten. Leider beobachten wir immer häufiger, dass sie zu dritt oder zu viert nebeneinander aufsteigen und damit sich selbst und die talwärts kommenden Wintersportler massiv gefährden“, zeigt Bernhard Schöpf, Geschäftsführer der Imster Bergbahnen, auf. In dieselbe Kerbe schlägt auch Tini Gastl, Obfrau der Alpenvereinssektion Imst Oberland, die betont: „Ich appelliere an die Vernunft. Für alle, die gerne in der Natur aktiv sind, sollte der Respekt an erster Stelle stehen. Es muss ein gegenseitiges Rücksichtnehmen möglich sein. Wir rufen dazu auf, die Verhaltensregeln für Pistengeher zu befolgen.“