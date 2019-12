Ski-Weltcup und Partys für Groß und Klein: Das ist vor Silvester los in Tirol

Innsbruck – Auch wenn die einst größte Vorsilvester-Party in Kufstein nicht mehr stattfindet, werden die Tage vor dem Jahreswechsel in Tirol heuer nicht zu knapp gefeiert. Auf 2020 vor-angestoßen wird etwa schon am Samstag im Salsa Libre in Innsbruck, in Rockabilly-Feier-Manier in Tulfes, in der Essbar in Mieders mit Sekt-Empfang und auf der Postalm in Kaltenbach mit DJ in Clubatmosphäre. Weiter geht‘s am Sonntag im Stadtzentrum von St. Johann mit traditioneller Warm Up-Party, auf 2000 Metern am Hochzeiger in Jerzens mit Klangfeuerwerk und Feuershow und am Kampler See mit großem Familienfest. Kleine Partylöwen kommen auch am Montag beim bekannten Zwergerlsilvester in Innsbruck auf ihre Kosten, sowohl in der Altstadt als auch auf der Seegrube. Für große und kleine Sport-Fans wartet dieses Wochenende ein besonderes Highlight: Nach einem Jahr Pause werden heuer wieder zwei Rennen des Damen-Ski-Weltcups in Osttirol gefahren. Dazu steigt am Lienzer Hauptplatz am Samstag nach der Siegerehrung wieder die große Weltcupparty. Alle Details:

