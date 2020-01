“Ja“ zur Fasnacht: Die Spannung in Imst steigt

Von Alexander Paschinger

Imst – In Sautens, Roppen und Umhausen oder zuletzt auch in Telfs wurde es schon hinausgeschrien. Das Ja, dass man in die Fasnacht gehen wolle. Im Reigen der großen Veranstaltungen fehlt noch Imst, eine Stadt mit gut 11.000 Einwohnern, von denen rund 1000 männliche Bewohner aktiv am 9. Februar das Schemenlaufen zelebrieren werden. Wobei – das sind noch nicht alle, die „Fasnacht“ sind. Da fehlt etwa die Anzahl von etwa 350 „Buabe“, also Fasnachter unter 16 Jahren, die bei der „kleinen“, der Buabefasnacht, mitmachen, die immer um zwei Jahre versetzt stattfindet. Gar nicht zu sprechen von all den Frauen, die hier – allerdings im Hintergrund – mitarbeiten. Weil die Fasnacht – das Schemenlaufen selbst – reine Männersache ist. Aber so ist das mit der Tradition ...

„Ja, es ist schon eine gewisse Spannung zu spüren“, gibt Uli Gstrein, Obmann der Imster Fasnacht, seine Beobachtungen wieder. Dass es am kommenden Montag um 14 Uhr bei der Fasnachtsversammlung ein klares, donnerndes Ja geben wird, braucht von ihm nicht extra erwähnt zu werden. „Es geht darum: Wer geht, wer geht nicht mit – und auch als was?“

Gstreins Schriftführer Nikolaus Larcher ist etwa als Schaller mit von der Partie: „Mit den Klöpfel, aber in der Sonderform der Froschmäuler“, beschreibt er fachmännisch seine Schallen. Seinen Aufputz, der, wie so viele andere auch, beim letzten Schemenlaufen 2016 im Schneetreiben schwer gelitten hat, wurde in den vergangenen Monaten ausgebessert. Wem etwas in der Ausstattung fehlt, der muss ausleihen oder in eine andere Maske schlüpfen. „Das gehört zum Schemenlaufen, dass man bei anderen Familien und Häusern um Ausrüstung fragen muss“, beschreibt Gstrein ein für ihn wesentliches Merkmal: dass Brauchtum vom Zusammenhalt und mit dem Kontakt zum Nächsten lebt.

Als Schaller hat Larcher natürlich auch ein wenig an seiner Kondition gearbeitet, „aber das ist beim Schaller nicht so viel – der muss ja nur gehen“, meint er augenzwinkernd. „Sein“ Roller, der Gegenpart des Schallers, hatte da mehr zu tun: Der trainiert bereits seit April. Denn ein guter Roller, der muss aus dem Stand rückwärts auf den Tisch springen können. Einmal, das geht vielleicht noch bei manchem. Aber am 9. Februar startet der Zug um 12 Uhr und dauert letztlich bis 18 Uhr. Das verlangt den Mitwirkenden zum Teil alles ab.

Zuvor gibt es aber noch viele Proben und als Erstes das „Hochamt“, wie die Versammlung am 6. Jänner von Fasnachtern gern genannt wird. Und dabei wird auch das Plakat, das heuer von der Imster Künstlerin Daniela Pfeifer gestaltet wurde, erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.