Fasnacht in Imst: Wenn Männer ganze Bäume schleppen

St. Leonhard, Umhausen – Fasnachtsfreunde haben im Bezirk Imst heuer ein großes Angebot: Am 2. Februar ist das Blochziehen in St. Leonhard, am 9. Februar das Schemenlaufen in Imst. Es folgen am 16. Februar die Fasnacht in Roppen und das Larchziehen in Umhausen sowie als Abschluss der Flitschelarlauf in Sautens am 23. Februar.

Eine Besonderheit ist heuer, dass das Bloch- und Larchziehen ins selbe Jahr fällt. Das passiert angesichts des vierjährigen Rhythmus in St. Leonhard und des fünfjährigen Turnus in Umhausen nur alle 20 Jahre.

Zuletzt zogen die unverheirateten Männer und Burschen den Lärchenbaum im Jahr 2015 durch Umhausen. - Larchziehen umhausen

St. Leonhard gehört zu den jüngsten Fasnachten im Bezirk Imst. 1954 wurde zum ersten Mal eine Fichte geschlagen, durchs Dorf gezogen und versteigert. 1983 gründete sich ein Fasnachtsverein, inzwischen wurden viele Figuren aus anderen Fasnachtshochburgen übernommen. Nächste Woche wird am 8. Jänner um 20 Uhr beim Fasnachtsaufwecken beim „Liesele Wirt“ die Frage aller Fragen gestellt: nämlich, ob man am 2. Februar in die Fasnacht gehen wird.

Diese Frage haben die gut 90 unverheirateten Burschen und Männer in Umhausen schon am Stephanitag beantwortet. Denn die allein dürfen den „Larch“ am Sonntag, den 16. Februar, durch ihren Heimatort schleppen, bevor er versteigert wird. Der Brauch ist nach Angaben des Fasnachtsvereins uralt und reiche bis ins 16. Jahrhundert zurück. Neben dem Lärchenbaum gibt es freilich auch andere Fasnachtswägen, wobei das Thema Hochzeit im Mittelpunkt steht. (pascal)

