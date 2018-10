Die Weltgeschichte auf den Tellern der Promis

Von Philipp Schwartze

Was die Mächtigen, Reichen und Schönen dieser Welt speisten, darüber wurde wohl früher schon viel spekuliert und nicht ganz ohne Neid an all die teuren Zutaten und edlen Gerichte gedacht. Viele dieser Festmahle sind und waren gut gehütete Geheimnisse. Köchin und Autorin Sarah Wiener hat sich mit einem ganzen Rechercheteam ein Jahr lang an die Arbeit gemacht, 33 Mahlzeiten von berühmten Persönlichkeiten der Geschichte herauszufinden. „Wir haben alles genutzt, was man sich vorstellen kann – Archive, Zeitungen, Biografien, Telefonate. Auf Kroatisch, Englisch, Italienisch oder Spanisch“, sagt die 56-Jährige Wienerin, die ein Faible für alte Kochbücher und Rezepte hat.

Wo es exakte Rezepte gibt, hat Wiener sie Original belassen, wenn auch die ein oder andere Anmerkung hinzugefügt wurde. „Ich habe natürlich darauf geschaut, dass man diese Zutaten heute auch alle noch bekommt“, erklärt sie im TT-Gespräch.

Und auch eine erfahrene Köchin entdeckt dabei noch viel Neues. „Das Ziegencurry von Bob Marley schmeckt mir besonders gut.“ Auch der Topfenstrudel des jugoslawischen Diktator Tito für Sophia Loren findet seinen Anklang. Garniert hat Wiener die Rezepte mit einer großen Portion Geschichte und Anekdoten, sodass man im Nachhinein als Mäuschen dabei ist, wenn John F. Kennedy auf Konrad Adenauer trifft oder Nelson Mandela vor seiner Haftentlassung steht.

„Mit Essen kann man viel ausdrücken, kann staunen und begreifen, wie Verhältnisse und Sitten zu bestimmten Zeiten waren.“ Bei den kleinen Details haben sich Wiener und ihr Team am meisten gefreut. Da geraten das Kochen und die Rezepte fast zur Beilage.

Buch-Information: „Gerichte, die die Welt veränderten“, Sarah Wiener, edition a, 24,90 Euro